Македонія проти розміщення центрів для біженців на своїй території

Скоп'є не бажає створення на своїй території центрів з прийому біженців. Про це заявив міністр закордонних справ Македонії Нікола Дімітров в інтерв'ю німецькому виданню Welt, опублікованому в четвер, 12 липня. Заява македонського міністра пролунала перед зустріччю міністрів внутрішніх справ країн ЄС, що 12 липня має відбутися в австрійському місті Інсбрук. Як очікується, на зустрічі йтиметься про питання міграційної політики та надання притулку біженцям.

Македонський урядовець порівняв балканські країни з "островом посеред ЄС" , транзитним регіоном для біженців. На думку Дімітрова, не можна просити держави, що не є членами ЄС, "розділяти подібний тягар". Раніше в ЄС не раз лунали пропозиції створити центри для розміщення мігрантів та шукачів притулку за межами Євросоюзу.

Такі пропозиції зустріли різкий спротив з боку країн Африки та Західних Балкан. Нещодавно від розміщення в себе таких центрів рішуче відмовилася Албанія.

Як повідомлялося, нещодавно на саміті ЄС у Брюсселівдалося досягти компромісу в питанні вирішення міграційної кризи. Учасники саміту домовилися про низку заходів щодо обмеження притоку біженців, серед яких - посилення прикордонної служби ЄС Frontex і можливість відкриття таборів для біженців за межами Європи.