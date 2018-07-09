 Македонія проти розміщення центрів для біженців на своїй території | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

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Новини

Македонія проти розміщення центрів для біженців на своїй території

У МЗС Македонії не бачать підстав для перенесення міграційного тягаря країн-членів ЄС на країни Західних Балкан. Раніше від створення центрів з прийому біженців відмовилася Албанія.

Біженці на кордоні Македонії та Греції (архівне фото)

Біженці на кордоні Македонії та Греції (архівне фото)

Скоп'є не бажає створення на своїй території центрів з прийому біженців. Про це заявив міністр закордонних справ Македонії Нікола Дімітров в інтерв'ю німецькому виданню Welt, опублікованому в четвер, 12 липня. Заява македонського міністра пролунала перед зустріччю міністрів внутрішніх справ країн ЄС, що 12 липня має відбутися в австрійському місті Інсбрук. Як очікується, на зустрічі йтиметься про питання міграційної політики та надання притулку біженцям.

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Німецькі консерватори та соціал-демократи досягли згоди у питанні щодо повернення шукачів притулку в інші країни. Замість транзитних центрів у Берліні тепер говорять про транзитну процедуру. (05.07.2018)

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Австрія та Німеччина планують разом з Італією докласти зусиль для перекриття "середземноморського маршруту", яким мігранти потрапляють до Європи. Анонсована зустріч міністрів внутрішніх справ трьох країн. (05.07.2018)

Від рішень щодо міграції на саміті в Брюсселі залежить майбутнє уряду Німеччини та єдність ЄС. Лідерам вдалося досягнути компромісу, хоча ніч переговорів без драми не минула. (29.06.2018)

Македонський урядовець порівняв балканські країни з "островом посеред ЄС" , транзитним регіоном для біженців. На думку Дімітрова, не можна просити держави, що не є членами ЄС, "розділяти подібний тягар". Раніше в ЄС не раз лунали пропозиції створити центри для розміщення мігрантів та шукачів притулку за межами Євросоюзу.

Такі пропозиції зустріли різкий спротив з боку країн Африки та Західних Балкан. Нещодавно від розміщення в себе таких центрів рішуче відмовилася Албанія.

Як повідомлялося, нещодавно на саміті ЄС у Брюсселівдалося досягти компромісу в питанні вирішення міграційної кризи. Учасники саміту домовилися про низку заходів щодо обмеження притоку біженців, серед яких - посилення прикордонної служби ЄС Frontex і можливість відкриття таборів для біженців за межами Європи.

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Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)

 

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