 Македонія вимагатиме арешту екс-прем′єра-втікача Груєвського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

Македонія вимагатиме арешту екс-прем'єра-втікача Груєвського

Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвський втік до Будапешта, де має намір просити про політичний притулок. Македонія вимагатиме його арешту.

Нікола Груєвський втік до Будапешта

Нікола Груєвський заявив, що перебуває в Будапешті

Уряд Македонії підтвердив факт втечі колишнього прем'єр-міністра Ніколи Груєвського до Угорщини та наголосив, що жадає його арешту згідно з міжнародним ордером. Про це у вівторок, 13 листопада, повідомили в Скоп'є. Допоки Груєвський не повідомив, що перебуває в Будапешті через Facebook, поліція продовжувала пошуки колишнього посадовця у Скоп'є.

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Рішення македонського парламенту перейменувати країну на Республіка Північна Македонії відкриває перед нею двері на шляху до міжнародних організацій, заявили в НАТО, ЄС та США. Греція також вітає це рішення. (20.10.2018)

Колишнього голову македонського уряду Ніколу Груєвського засудили до двох років ув'язнення через отримання хабара та використання в особистих цілях автомобіля, придбаного за державні кошти. (23.05.2018)

48-річний Груєвський має намір просити політичного притулку в Угорщині. На батьківщині його засудили до дворічного терміну ув'язнення за корупцію, також він є підозрюваним у чотирьох інших справах, пов'язаних із прослуховуванням, зловживанням владою, фальсифікацією виборів, зв'язками з кримінальними колами та заохоченням насильства. Як саме Груєвський дістався Будапешта, невідомо, оскільки ще до того, як він мав з'явитися до в'язниці для відбуття покарання, екс-прем'єр здав свій паспорт.

Груєвський був прем'єр-міністром Македонії у 2006-2016 роках. Він раніше очолював консервативну партію Македонії, що підтримує зв'язок з націонал-консервативною партією "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Угорська влада відмовилося підтверджувати чи спростовувати інформацію про прибуття до Будапешта Груєвського.

Нагадаємо, що політичні соратники Груєвського опираються перейменуванню Македонії на Північну Македонію за угодою, яку уклали чинний македонський прем'єр Зоран Заєв та прем'єр Греції Алексіс Ципрас. Угода має покласти край багаторічному спору між двома країнами та відкрити Македонії шлях до інтеграції у ЄС і НАТО.

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