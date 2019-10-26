 Майк Помпео прибув з дводенним візитом до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2019

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Новини

Майк Помпео прибув з дводенним візитом до Німеччини

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Німеччини. Серед планів - зустріч з німецьким міністром закордонних справ Гайко Маасом на колишньому кордоні НДР і ФРН.

Держсекретар США Майк Помпео приїхав з дводенним візитом до Німеччини

Держсекретар США Майк Помпео приїхав з дводенним візитом до Німеччини

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Нападник з Галле Штефан Б. зізнався в скоєнні злочину, а також визнав його антисемітський мотив. Його обвинувачують у вбивстві двох осіб та замаху на вбивство семи людей. (11.10.2019)

Представники німецького бізнесу сподіваються, що в США буде більше підтримки на користь трансатлантичної єдності та проти санкцій щодо європейських кампаній, які беруть участь у будівництві російського газогону. (07.08.2019)

Переговори між США та ЄС про скасування ввізних мит на промислові товари слід розпочати якнайшвидше, зазначила канцлерка ФРН на зустрічі з президентом США. Натомість Трамп критикував ЄС за нечесні торговельні практики. (26.08.2019)

Держсекретар США Майк Помпео у четвер, 7 листопада, прибув з дводенним візитом до Німеччини. У цей день Помпео зустрінеться з очільником МЗС Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) у селищі Модлареут. Під час "холодної війни" воно було розділене на дві частини кордоном між ФРН та НДР. Ця зустріч відбудеться напередодні відзначення 30-ї річниці падіння Берлінського муру.

Потім Помпео має відвідати Лейциг та Галле, де в жовтні нападник намагався потрапити у синагогу, а коли йому це не вдалося, він застрелив двох людей на вулиці. Зловмисник визнав, що мав правоекстремістські та антисемітські мотиви.

У п'ятницю, 8 листопада, Помпео має зустрітися в Берліні з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та міністром фінансів ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

Як зазначає агенція dpa, Помпео служив в армії США в Німеччині під час заключних етапів "холодної війни". Під час переговорів з німецькими політиками Помео, ймовірно, обговорюватиме витрати ФРН на оборону, мита США на німецькі товари, а також газопровід "Північний потік-2". 

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