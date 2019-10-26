Майк Помпео прибув з дводенним візитом до Німеччини

Держсекретар США Майк Помпео у четвер, 7 листопада, прибув з дводенним візитом до Німеччини. У цей день Помпео зустрінеться з очільником МЗС Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) у селищі Модлареут. Під час "холодної війни" воно було розділене на дві частини кордоном між ФРН та НДР. Ця зустріч відбудеться напередодні відзначення 30-ї річниці падіння Берлінського муру.

Потім Помпео має відвідати Лейциг та Галле, де в жовтні нападник намагався потрапити у синагогу, а коли йому це не вдалося, він застрелив двох людей на вулиці. Зловмисник визнав, що мав правоекстремістські та антисемітські мотиви.

У п'ятницю, 8 листопада, Помпео має зустрітися в Берліні з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та міністром фінансів ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

Як зазначає агенція dpa, Помпео служив в армії США в Німеччині під час заключних етапів "холодної війни". Під час переговорів з німецькими політиками Помео, ймовірно, обговорюватиме витрати ФРН на оборону, мита США на німецькі товари, а також газопровід "Північний потік-2".