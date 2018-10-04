Майк Помпео прибув до Токіо для обговорення північнокорейського питання

Держсекретар США Майк Помпео у суботу, 6 жовтня, прибув до Токіо для переговорів з японською владою перед візитом до Північної Кореї, повідомляє агенція AP. Він має зустрітися із прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе та міністром закордонних справ Таро Коно, з якими обговорить політику щодо Пхеньяна. Напередодні головний секретар кабінету міністрів Японії Йошіхіде Суга повідомив, що сторони мають обговорити поглиблення співпраці для досягнення денуклеаризації Північної Кореї.

Після візиту у Токіо Помпео попрямує до Північної Кореї, де, як очікується, має зустрітися із лідером країни Кім Чен Ином. Держсекретар США зазначив, що його місія полягає у тому, щоб "впевнитися, що ми розуміємо один одного, щоб дійсно досягти тих цілей та зобов'язань, про які було домовлено" на саміті в Сінгапурі. Також, за його словами, буде плануватися другий саміт американського та північнокорейського лідерів.

Пізніше держсекретар США має відвідати Китай. Очікується, що там його переговори з владою будуть більш напруженими, через митний конфлікт між США та КНР, а також звинувачення у втручанні Пекіна у внутрішні справи Вашингтона.

Нагадаємо, у червні на історичній зустрічі у Сінгапурі Кім Чен Ин та Дональд Трамп домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США.