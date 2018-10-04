 Майк Помпео прибув до Токіо для обговорення північнокорейського питання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

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Новини

Майк Помпео прибув до Токіо для обговорення північнокорейського питання

У Токіо держсекретар США Майк Помпео має обговорити із японською владою політику щодо Північної Кореї. Пізніше він попрямує до Пхеньяна для планування другого саміту американського та північнокорейського лідерів.

Майк Помпео планує підготувати другу зустріч Трампа та Кіма

Майк Помпео планує підготувати другу зустріч Трампа та Кіма

Держсекретар США Майк Помпео у суботу, 6 жовтня, прибув до Токіо для переговорів з японською владою перед візитом до Північної Кореї, повідомляє агенція AP. Він має зустрітися із прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе та міністром закордонних справ Таро Коно, з якими обговорить політику щодо Пхеньяна. Напередодні головний секретар кабінету міністрів Японії Йошіхіде Суга повідомив, що сторони мають обговорити поглиблення співпраці для досягнення денуклеаризації Північної Кореї.

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Після візиту у Токіо Помпео попрямує до Північної Кореї, де, як очікується, має зустрітися із лідером країни Кім Чен Ином. Держсекретар США зазначив, що його місія полягає у тому, щоб "впевнитися, що ми розуміємо один одного, щоб дійсно досягти тих цілей та зобов'язань, про які було домовлено" на саміті в Сінгапурі. Також, за його словами, буде плануватися другий саміт американського та північнокорейського лідерів.

Пізніше держсекретар США має відвідати Китай. Очікується, що там його переговори з владою будуть більш напруженими, через митний конфлікт між США та КНР, а також звинувачення у втручанні Пекіна у внутрішні справи Вашингтона.

Нагадаємо, у червні на історичній зустрічі у Сінгапурі Кім Чен Ин та Дональд Трамп домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США.

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