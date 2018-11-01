Майк Помпео зустрінеться у Нью-Йорку з представником КНДР

Держсекретар США Майк Помпео у неділю, 4 листопада, повідомив, що наступного тижня зустрінеться в Нью-Йорку з заступником голови ЦК Трудової партії КНДР Кім Йон Чхолем, який вважається наближеним до лідера КНДР Кім Чен Ина. Ця зустріч буде "хорошою можливістю для продовження дискусій про денуклеаризацію" Корейського півострова, повідомив Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Напередодні Північна Корея пригрозила відновити державну ядерну програму, якщо США не скасують економічні санкції. Як заявив Помпео, що його ця заява "не хвилює".

"Ми дуже цілеспрямовані. Ми знаємо, з ким ми ведемо переговори, ми знаємо, які їхні позиції і президент Трамп дуже чітко висловив свою позицію", - сказав Помпео. Він також додав, що не буде ніякого економічного полегшення поки не буде досягнуто кінцевої мети - повної денуклеаризації.

Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Однак, у серпні цього року незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), з якої випливало, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми. Дещо раніше видання The Washington Post повідомило, що за даними американських розвідувальних служб, Північна Корея будувала нові ракети. Згідно з інформацією, отриманою з супутникових знімків, Пхеньян розробляв щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.