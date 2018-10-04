Майк Помпео заявив про прогрес у переговорах з Кім Чен Ином

Державний секретар США Майк Помпео заявив про прогрес у переговорах з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. "У мене була вдала поїздка до Пхеньяна для зустрічі з Кім Чен Ином. Ми досягли прогресу стосовно домовленостей, досягнутих з питання денуклеаризації Північної Кореї на Сінгапурському саміті", - заявив він у неділю, 7 жовтня, після двогодинних переговорів з Кім Чен Ином у Пхеньяні. За словами одного з американських учасників делегації, ця зустріч була кращою, ніж минулого разу, передає агенція Reuters.

Своєю чергою північнокорейський лідер також високо оцінив "приємну зустріч" із Держсекретарем США. "Це дуже хороший день, який обіцяє гарне майбутнє ... для обох країн", - заявив Кім Чен Ин, цитує агенція AFP.

Деталі їхньої зустрічі невідомі, але очікувалося, що Помпео має підготувати другий саміт американського та північнокорейського лідерів. Перед зустріччю він написав в Twitter, що буде продовжувати роботу, щоб виконати зобов'язання, взяті Трампом та Кімом.

Це вже четвертий візит Помпео до Пхеньяна. Нагадаємо, у червні на історичній зустрічі у Сінгапурі Кім Чен Ин та Дональд Трамп домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США.