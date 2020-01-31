Майк Помпео в Києві запевняв Україну в підтримці з боку США

В останні два дні січня державний секретар США Майк Помпео відвідав Україну під час свого турне п'ятьма державами Східної Європи. Цей візит був запланований на початок 2020 року, але був відкладений через іранську кризу. В Києві Помпео провів зустрічі з главою української дипломатії, міністром оборони України, предстоятелем Православної церкви України і завершив візит переговорами з президентом Володимиром Зеленським. На підсумковій пресконференції Помпео заявив про важливість України і незмінну підтримку Вашингтоном її суверенітету і територіальної цілісності, пообіцяв і далі надавати Києву військову допомогу і привітав визнання на міжнародному рівні помісної української православної церкви.

Безпека й антиросійські санкції

"Сполучені Штати під керівництвом президента Дональда Трампа є найжорсткішим захисником суверенітету і територіальної цілісності України в світі. Ми підтримуємо зусилля України щодо приєднання до НАТО і щодо зближення з Євросоюзом", - такою заявою на підсумковій пресконференції Майк Помпео висловив цілковите сприяння Україні в її протистоянні з Росією. Він нагадав про оприлюднену в липні 2018 року Кримську декларацію, де зазначається, що "Крим є частиною України, і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати".

Майк Помпео під час візиту до Києва

Помпео назвав Україну "важливою країною" і "фортецею між Східною Європою і авторитаризмом". Практичним доказом відданості США підтримці України, як зазначив держсекретар, стало запровадження 29 січня пакета додаткових американських санкцій щодо окремих фізичних осіб і компаній в Криму. Помпео нагадав, що близько 14 тисяч українців загинули внаслідок війни на Донбасі. Вранці 31 січня він взяв участь у церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну". Глава американської зовнішньої політики пообіцяв підтримку України у притягненні до відповідальності винних у збитті українського літака в Тегерані на початку січня.

Помпео заявив, що США і далі бачать Україну як державу, що бореться за свободу, демократію, добробут, і готові підтримувати українські антикорупційні зусилля. "Зараз США працюють над тим, щоб Україна розвивала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність", - додав держсекретар. Він зізнався, що "йому було дуже приємно" побачити визнання автокефальної Православної церкви України Грецькою і Олександрійською церквами. "Москва не має стояти на шляху до визнання Української церкви", - наголосив Помпео.

Військова допомога і сподівання на інвестиції

На відміну від Помпео, який виголошував свою промову у вільний енергійний спосіб, Володимир Зеленський зачитав наперед заготовлений текст. Він наголосив, що Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США в сфері безпеки і відзначив "перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin". Зеленський втішений, що під час переговорів з Помпео йшлося про посилення військово-морських сил України американськими ракетними катерами класу Island і "зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівель необхідного озброєння". За його словами, безпекова допомога США у 365 мільйонів доларів відчутно посилить обороноздатність України.

Зеленський також висловив сподівання, що США усунуть торгівельні обмеження на імпорт української сталі, заявив про плани купувати в США локомотиви для "Укрзалізниці" і закликав американський бізнес долучитися до розбудови мостів та доріг в Україні. Президент запросив американців видобувати газ і нафту в Україні і розробляти поклади енергоносіїв на Чорноморському шельфі.

І Зеленський, і Помпео спростували негативний вплив на відносини Києва і Вашингтона процедури імпічменту, яка минулої осені була порушена проти чинного президента США Дональда Трампа після оприлюднення його телефонної розмови із Зеленським. Президент України заявив, що готовий відвідати Вашингтон "вже завтра", але тільки за умови підготовки до підписання конкретних домовленостей.

Символічний, але важливий візит

Заяви Помпео і Зеленського про те, що процедура імпічменту Трампа не вплинула на відносини офіційних Вашингтона і Києва українські експерти сприйняли з недовірою. Опитані DW аналітики переконані, що токсичність України для нинішньої американської політики значно підвищилася, і Трамп навряд чи чекає на візит Зеленського в Білий дім. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар застеріг і від очікувань, що американські інвестори прийдуть на ринок видобутку газу і нафти в Україні. "Військово-політичні ризики не зняті. Гіпотетично тут можуть з'явитися якісь дрібні інвестори з великими амбіціями, або відверто кажучи, різного роду шахраї, щоби підвищити свою капіталізацію", - спрогнозував Гончар.

Серед тем візиту Помпео до Києва, про які не повідомлялося широкій громадськості, вочевидь була проблема призначення нового посла в Україні, вважає голова київського Інституту світової політики Євген Магда. "Ще минулого року на цю посаду обговорювалися кандидатури колишнього американського генерала і одного з колишніх професійних дипломатів. Від того, хто стане послом, залежатиме подальший розвиток подій", - сказав Магда в інтерв'ю DW.

Ще однією метою українського візиту Помпео, на думку експерта, могло стати його намагання дезавуювати скандал навколо інтерв'ю держсекретаря американському Національному громадському радіо 24 січня. Журналістка Мері Луїс Келлі стверджувала, що в цьому інтерв'ю на питання щодо України Майк Помпео у відповідь сказав їй: "Ви думаєте, американці непокояться через Україну?" І попросив знайти цю країну на мапі.