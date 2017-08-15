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Майкл Мур

Майкл Мур - американський письменник, кінорежисер, політичний активіст.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Майкл Мур". Майкл Мур написав низку сатиричних бестселерів про соціальні проблеми США. Майкл Мур відомий своїми політичними документальними стрічками на кшталт "Боулінг для Колумбіни", за який він отримав премію "Оскар", та "Фаренгейт 9/11". Майкл Мур є критиком політики президента США Дональда Трампа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Майкл Мур зробив сатиричне шоу із боротьби проти Трампа

Як Майкл Мур зробив сатиричне шоу із боротьби проти Трампа 15.08.2017

Дебют оскароносного режисера Майкла Мура на Бродвеї - гостра сатира на президента Трампа. Прем'єра у Нью-Йорку стала цілковитим успіхом.

«Оскару» 80 – як усе починалося

«Оскару» 80 – як усе починалося 22.02.2008

У неділю в Лос-Анджелесі буде вручено цьогорічні премії американської кіноакадемії – знамениті «Оскари». Нинішня церемонія вручення однієї з найпрестижніших нагород у світі кіно ювілейна – 80-та.
У США відкрився зїзд республіканців

У США відкрився з"їзд республіканців 30.08.2004

У понеділок у Нью-Йорку розпочався з"їзд республіканської партії США, головною темою якого буде номінування Джорджа Буша кандидатом у президенти Сполучених Штатів на другий термін.

Фільм-памфлет ”Фаренгейт 9/11”: антибушівський, але не антиамериканський

Фільм-памфлет ”Фаренгейт 9/11”: антибушівський, але не антиамериканський 07.08.2004

На екрани Європи вийшла документальна стрічка, через яку, на думку деяких коментаторів, нинішній президент Сполучених Штатів Джордж Буш може програти на виборах. Йдеться про фільм-памфлет “Фаренгейт 9/11”.
Supersize me”: “макдональдівський” експеримент документаліста Сперлока

"Supersize me”: “макдональдівський” експеримент документаліста Сперлока 07.08.2004

”Велика порція мене” – так називається нова документальна стрічка режисера Морґана Сперлока про те, як він – експерименту заради – цілий місяць харчувався одними лише ”макдональдівськими” делікатесами.