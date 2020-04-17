Майже 130 тисяч українців узяли участь у богослужіннях на Великдень - МВС
Святкові богослужіння провели в багатьох храмах в усіх регіонах України. Участь у богослужіннях взяли майже 130 тисяч громадян, поліція зафіксувала 19 порушень карантинних заходів проти епідемії COVID-19.
У багатьох храмах України великодні богослужіння відбувалися з дотриманням карантинних обмежень
У неділю, 19 квітня, в Україні святкують Великдень. Урочисті богослужіння провели в 13 658 храмах в усіх регіонах держави. Участь у богослужіннях взяли майже 130 тисяч громадян. Службу в більшості храмів відправили без порушень, а люди переважно дослухалися до закликів поліції дотримуватися карантину, повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.
Водночас поліція зафіксувала 19 випадків недотримання обмежень у храмах на території 13 областей. Ідеться про присутність понад десяти вірян у храмах, у тому числі без захисних масок. Поліцейські склали три адміністративних протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. "Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", - повідомив глава Нацполіції.
За його словами, чотири порушення карантинних обмежень під час богослужінь зафіксовано в Донецькій області; у Дніпропетровській та Запорізькій - по два; у Києві, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях - по одному випадку.
У повідомленні Нацполіції не вказано назви храмів, де зафіксували порушення.
Тим часом низка українських ЗМІ повідомила про значні порушення в Свято-Успенській Святогірській лаврі, розташованій в місті Святогірськ на Донеччині. Також на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Свято-Успенської Святогірської лаври оприлюднено трансляцію святкового богослужіння. На цьому відео видно багатьох людей у храмі без захисних масок і без дотримання соціальної дистанції. Як повідомило згодом агентство "інтерфакс-Україна" з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області, у Святогірській Свято-Успенській лаврі у ніч на Великдень зібралися близько 300 осіб, які не дотримувалися дистанції та обмежувальних заходів. У зв'язку з цим правоохоронці відкрили справу за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням)", - йдеться в повідомленні.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.