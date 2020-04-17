Майже 130 тисяч українців узяли участь у богослужіннях на Великдень - МВС

У неділю, 19 квітня, в Україні святкують Великдень. Урочисті богослужіння провели в 13 658 храмах в усіх регіонах держави. Участь у богослужіннях взяли майже 130 тисяч громадян. Службу в більшості храмів відправили без порушень, а люди переважно дослухалися до закликів поліції дотримуватися карантину, повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

Водночас поліція зафіксувала 19 випадків недотримання обмежень у храмах на території 13 областей. Ідеться про присутність понад десяти вірян у храмах, у тому числі без захисних масок. Поліцейські склали три адміністративних протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. "Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", - повідомив глава Нацполіції.

За його словами, чотири порушення карантинних обмежень під час богослужінь зафіксовано в Донецькій області; у Дніпропетровській та Запорізькій - по два; у Києві, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях - по одному випадку.

У повідомленні Нацполіції не вказано назви храмів, де зафіксували порушення.

Тим часом низка українських ЗМІ повідомила про значні порушення в Свято-Успенській Святогірській лаврі, розташованій в місті Святогірськ на Донеччині. Також на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Свято-Успенської Святогірської лаври оприлюднено трансляцію святкового богослужіння. На цьому відео видно багатьох людей у храмі без захисних масок і без дотримання соціальної дистанції. Як повідомило згодом агентство "інтерфакс-Україна" з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області, у Святогірській Свято-Успенській лаврі у ніч на Великдень зібралися близько 300 осіб, які не дотримувалися дистанції та обмежувальних заходів. У зв'язку з цим правоохоронці відкрили справу за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням)", - йдеться в повідомленні.

Станом на 19 квітня в Україні офіційно зафіксовано 5 449 випадків хвороби COVID-19. Приріст числа інфікованих за останню добу становить 343.