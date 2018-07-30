Майже чверть жителів ФРН має міграційне походження

У Німеччині на даний момент проживає 19,3 мільйона осіб, які мають міграційне походження. Про це у середу, 1 серпня, повідомило Федеральне відомство статистики ФРН. Таким чином, міграційне коріння має 23,6 відсотка усіх людей, що живуть у Німеччині - це на 4,4 відсотки більше, ніж було зафіксовано рік тому.

Близько 2,8 мільйона, або 14 відсотків мешканців країни, мають турецьке коріння, а 11 відсотків походять з Польщі. Російське коріння мають сім відсотків, а з Казахстану походить шість відсотків жителів.

В Німеччині вважається, що міграційне походження мають особи, хоча б один із батьків яких народились не з німецьким громадянством. При цьому половина із таких осіб вже мають німецькі паспорти.

Як повідомлялось раніше, у 2017 році частка іноземців у Німеччині зросла на 5,8 відсотка. На кінець минулого року в Центральному реєстрі іноземців було зареєстровано 10,6 мільйона іноземних громадян, що на 585 тисяч більше, ніж у 2016 році.