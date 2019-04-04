Майже три чверті українців вважають дебати необхідними

Майже три четверті українців вважають, що кандидати, які пройшли до другого туру президентських виборів, мають взяти участь у публічних дебатах. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Результати опитування, що було проведено 20-26 березня, були оприлюднені у четвер, 4 квітня.

Згідно з даними дослідження, 43,8 відсотка респондентів зазначили, що дебати мають відбутися обов'язково, а 29,7 відсотка опитаних вважають, що проведення дебатів бажане. Натомість у тому, що дебати є непотрібними, переконані 17,8 відсотка опитаних.

Дивитися дебати збираються 42 відсотка респондентів. 31 відсоток планують дивитися їх, лише якщо вони будуть цікавими. 21 відсоток - взагалі не має таких планів.

Найбільше респондентів цікавить обговорення кандидатами таких тем, як досягнення миру на Донбасі, подолання корупції, забезпечення зростання економіки.

Обидва кандидати, Володимир Зеленський та Петро Порошенко, висловили свою згоду на проведення дебатів. Напередодні, 3 квітня, Зеленський запропонував провести їх на НСК "Олімпійський", але виставив умовою проведення медичної експертизи кандидатів. Петро Порошенко у відповідь заявив, що готовий дебатувати на стадіоні.

О дев'ятій годині п'ятниці, 5 квітня, президент України Петро Порошенко чекатиме на свого суперника в другому турі президентських виборів, коміка Володимира Зеленського в медичній частині НСК "Олімпійський" для здачі аналізів. Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу в четвер, 4 квітня.

У штабі Зеленського, натомість, запропонували здати аналізи у незалежній медичній лабораторії.

У четвер у Центральній виборчій комісії (ЦВК) заявили, що офіційну позицію комісії щодо можливих президентських дебатів на НСК "Олімпійський" буде оприлюднено пізніше.

Натомість, очільник української суспільної телекомпанії Зураб Аласанія заявив, що президентські дебати можуть провести на стадіоні, якщо Центральна виборча комісія погодить цей варіант.