 Майже третина німців не хоче жити поруч з мігрантами - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2020

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Майже третина німців не хоче жити поруч з мігрантами - опитування

Кожна третя особа з міграційним походженням зазнає дискримінації, коли шукає житло у Німеччині, свідчать результати опитування Федерального відомства боротьби з дискримінацією.

Кожна третя особа з міграційним походженням зазнає дискримінації, коли шукає житло у Німеччині

Кожна третя особа з міграційним походженням зазнає дискримінації, коли шукає житло у Німеччині

29 відсотків опитаних німців мали б дуже великі чи великі занепокоєння, якби людина з міграційним походженням переїхала до сусідньої квартири чи будинку. А до ідеї здавати в оренду мігрантам власне житло негативно ставиться 41 відсоток опитаних. Про це свідчать результати опитування німецького Федерального відомства боротьби з дискримінацією, які були опубліковані у середу, 29 січня, передає агенція KNA.

"Часто буває достатньо лише побачити ім'я, яке звучить по-чужому, щоб людину вже не запросили оглянути житло", - заявив виконуючий обов'язки керівника Федерального відомтсваборотьби з дискримінацією Бернгард Франке (Bernhard Franke).

Згідно з опитуванням, кожен третій (35 відсотків) житель Німеччини з міграційними корінням зустрічався з дискримінацією при пошуку житла. Франке повідомив, що пропонуватиме зміни до законодавства, які б заборонили дискримінаційні оголошення про оренду житла та вакансії про роботу.

В опитуванні про досвід на ринку нерухомості взяли участь понад тисяча німецькомовних респондентів віком від 16 років. 

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