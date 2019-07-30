Майже третина німців не хоче жити поруч з мігрантами - опитування

29 відсотків опитаних німців мали б дуже великі чи великі занепокоєння, якби людина з міграційним походженням переїхала до сусідньої квартири чи будинку. А до ідеї здавати в оренду мігрантам власне житло негативно ставиться 41 відсоток опитаних. Про це свідчать результати опитування німецького Федерального відомства боротьби з дискримінацією, які були опубліковані у середу, 29 січня, передає агенція KNA.

"Часто буває достатньо лише побачити ім'я, яке звучить по-чужому, щоб людину вже не запросили оглянути житло", - заявив виконуючий обов'язки керівника Федерального відомтсваборотьби з дискримінацією Бернгард Франке (Bernhard Franke).

Згідно з опитуванням, кожен третій (35 відсотків) житель Німеччини з міграційними корінням зустрічався з дискримінацією при пошуку житла. Франке повідомив, що пропонуватиме зміни до законодавства, які б заборонили дискримінаційні оголошення про оренду житла та вакансії про роботу.

В опитуванні про досвід на ринку нерухомості взяли участь понад тисяча німецькомовних респондентів віком від 16 років.