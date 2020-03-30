Майже п'ять тисяч українців повернулися з-за кордону 30 березня - ДПСУ
За минулу добу кількість пропускних операцій на кордоні України зменшилася до 10 тисяч, повідомила Державна прикордонна служба.
Українці в очікуванні транспорту для перетину кордону з боку Угорщини на пункті пропуску Чоп-Захонь, 30 березня
Близько 4,8 тисячі українців повернулися з-за кордону на батьківщину 30 березня, повідомила вранці у вівторок, 31 березня, Державна прикордонна служба України (ДПСУ). За даними служби, напередодні кількість пропускних операцій на кордоні України зменшилася до 10 тисяч.
"За минулу добу співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10 тисяч пропускних операцій. Майже половина з них - близько 4,8 тисячі - це пропуск громадян України з-за кордону. Ці показники суттєво зменшилися порівняно з попередньою добою. Вранці 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з тих, хто подорожує власним транспортом, і пішоходів", - ідеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби.
Зазначається, що 1,3 тисячі осіб прибули на пункти пропуску без особистого автотранспорту, і для їхнього перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і Державною службою з надзвичайних ситуацій.
За даними ДПСУ, за минулу добу виїхали з України майже чотири тисяч осіб, зокрема 1,3 тисячі іноземців.
Також прикордонники у співпраці з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я понад 6,1 тисяч осіб.
"За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання COVID-19 не виявлено. Крім того, в установленому порядку оформлялися інформативні угоди про самоізоляцію і надавалися відповідні пам'ятки", - зазначається на сайті Держприкордонслужби.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.