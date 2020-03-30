 Майже п′ять тисяч українців повернулися з-за кордону 30 березня - ДПСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Новини

Майже п'ять тисяч українців повернулися з-за кордону 30 березня - ДПСУ

За минулу добу кількість пропускних операцій на кордоні України зменшилася до 10 тисяч, повідомила Державна прикордонна служба.

Українці в очікуванні транспорту для перетину кордону з боку Угорщини на пункті пропуску Чоп-Захонь, 30 березня

Українці в очікуванні транспорту для перетину кордону з боку Угорщини на пункті пропуску Чоп-Захонь, 30 березня

Близько 4,8 тисячі українців повернулися з-за кордону на батьківщину 30 березня, повідомила вранці у вівторок, 31 березня, Державна прикордонна служба України (ДПСУ). За даними служби, напередодні кількість пропускних операцій на кордоні України зменшилася до 10 тисяч.

"За минулу добу співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10 тисяч пропускних операцій. Майже половина з них - близько 4,8 тисячі - це пропуск громадян України з-за кордону. Ці показники суттєво зменшилися порівняно з попередньою добою. Вранці 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з тих, хто подорожує власним транспортом, і пішоходів", - ідеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби.

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Зазначається, що 1,3 тисячі осіб прибули на пункти пропуску без особистого автотранспорту, і для їхнього перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і Державною службою з надзвичайних ситуацій.

За даними ДПСУ, за минулу добу виїхали з України майже чотири тисяч осіб, зокрема 1,3 тисячі іноземців.

Також прикордонники у співпраці з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я понад 6,1 тисяч осіб.

"За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання COVID-19 не виявлено. Крім того, в установленому порядку оформлялися інформативні угоди про самоізоляцію і надавалися відповідні пам'ятки", - зазначається на сайті Держприкордонслужби.

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