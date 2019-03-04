 Майже половина населення Північної Кореї потерпає від голоду - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

Майже половина населення Північної Кореї потерпає від голоду - ООН

Через рекордно поганий врожай число людей, які страждають від голоду в Північній Кореї, досягло майже 11 мільйонів, повідомляє ООН.

Сільськогосподарське угіддя у КНДР, кінець лютого 2019 року

Минулорічний неврожай у Північній Кореї був найсильнішим за останні більш ніж 10 років

Число жителів КНДР, які страждають від нестачі продовольства і води, досягло 10,9 мільйона осіб, що складає майже 43 відсотки населення країни, повідомляється в доповіді ООН, оприлюдненій у середу, 6 березня, інформує dpa.

Як зазначають в ООН, торік Північну Корею спіткав найсильніший неврожай за останні більше 10 років. Урожай у країні зменшився майже на мільйон тонн через негоду, нестачу сільськогосподарських земель і неефективне управління.

ООН: Майже чотири мільйони жителів КНДР потребують невідкладної гуманітарної допомоги

ООН: Майже чотири мільйони жителів КНДР потребують невідкладної гуманітарної допомоги

Координатор ООН по Північній Кореї Тапан Мішра закликав світову спільноту зібрати кошти розміром у 120 мільйонів доларів для постачання гуманітарної допомоги 3,8 мільйона жителів КНДР, які опинилися у найбільшій скруті. За словами представника Організації, у 2018 році фінансування допомоги вдалося забезпечити лише на чверть.

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


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