Майже кожна п'ята: у новій Верховній Раді побільшає жінок

Згідно з попередніми результатами виборів, до складу Верховної Ради України дев'ятого скликання увійде майже 20 відсотків жінок. Про це у понеділок, 22 липня, повідомила народна депутатка, голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації комітету парламенту з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Суслова.

"Якщо тенденція збережеться, це буде справжній прорив. Жінки складатимуть 19 відсотків складу парламенту, тоді як в діючій Раді їх всього 12 відсотків", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. За підрахунками депутатки, загалом до Ради пройде 86 жінок. При цьому серед депутатів, що проходять за партійними списками, жінки складатимуть 27 відсотків, а серед мажоритарників - 11 відсотків.

За інформацією Суслової, найбільшу частку жінок матимуть фракції "Голосу" (44,4 відсотка), "Європейської солідарності" (40 відсотків) та "Слуги народу" (27 відсотків).

Зокрема, за попередніми даними підрахунку голосів, від партії "Слуга народу" до Ради проходить загалом 52 жінки, від "Європейської солідарності" - 10, "Голосу" - 9, від "Батьківщини" і "Опозиційної платформи - За життя" - по 5. У мажоритарних округах по одній депутатці до Ради проходять від "Опозиційного блоку" та "Свободи", ще у двох округах перемогли самовисуванки.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагалися 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольні Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.