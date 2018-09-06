 Майже кожна п′ята: у новій Верховній Раді побільшає жінок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

Майже кожна п'ята: у новій Верховній Раді побільшає жінок

За підрахунками голови підкомітету з питань гендерної рівності, до Верховної Ради пройде понад 80 жінок. Найбільше їх буде у складі фракцій "Слуги народу", "Європейської Солідарності" та "Голосу".

Очікується, що жінки отримають майже 20 відсотків місць у новому парламенті

Очікується, що жінки отримають майже 20 відсотків місць у новому парламенті

Згідно з попередніми результатами виборів, до складу Верховної Ради України дев'ятого скликання увійде майже 20 відсотків жінок. Про це у понеділок, 22 липня, повідомила народна депутатка, голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації комітету парламенту з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Суслова.

"Якщо тенденція збережеться, це буде справжній прорив. Жінки складатимуть 19 відсотків складу парламенту, тоді як в діючій Раді їх всього 12 відсотків", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. За підрахунками депутатки, загалом до Ради пройде 86 жінок. При цьому серед депутатів, що проходять за партійними списками, жінки складатимуть 27 відсотків, а серед мажоритарників - 11 відсотків.

За інформацією Суслової, найбільшу частку жінок матимуть фракції "Голосу" (44,4 відсотка), "Європейської солідарності" (40 відсотків) та "Слуги народу" (27 відсотків).

Infografik Vorläufiges Endergebnis Ukrainewahl 22.7.2019 UK

DW.COM

Вибори до Верховної Ради України були конкурентними і мирними. Проте недоліки законодавства вимагають вдосконалення виборчих правил. Такими стали попередні висновки міжнародної місії зі спостереження за виборами. (22.07.2019)

Політиків і експертів у Брюсселі "історичні" результати виборів до Верховної Ради не здивували. Вони бачать ризики більшості "Слуги народу", але вказують і на шанси, які це дає Україні. (22.07.2019)

Зокрема, за попередніми даними підрахунку голосів, від партії "Слуга народу" до Ради проходить загалом 52 жінки, від "Європейської солідарності" - 10, "Голосу" - 9, від "Батьківщини" і "Опозиційної платформи - За життя" - по 5. У мажоритарних округах по одній депутатці до Ради проходять від "Опозиційного блоку" та "Свободи", ще у двох округах перемогли самовисуванки.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагалися 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольні Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.

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