Майбутній єврокомісар з політики сусідства від Угорщини: чого чекати Україні

"Україна завжди отримуватиме мою особливу увагу", - такі слова від кандидата у єврокомісари з розширення та сусідства мали би бути хорошою новиною для євроінтеграції України. Але цього разу вони пролунали від Олівера Варгеї, якого в Єврокомісію запропонував уряд Угорщини Віктора Орбана. І з огляду на конфлікт між Будапештом і Києвом, який виник після ухвалення Україною закону про освіту в 2017 році, ці слова можуть звучати неоднозначно. Що ж саме мав на увазі Варгеї?

Геополітичне значення України

Свою заяву Варгеї зробив ще 14 листопада, на слуханнях у комітеті Європарламенту з закордонних справ. Того ж дня євродепутати відмовилися погоджувати кандидатуру угорця, надіславши йому п'ять додаткових письмових запитань. Утім, спротив тривав недовго. Отримавши відповіді, у понеділок, 18 листопада, комітет Європарламенту з закордонних справ таки погодив кандидатуру угорця.

Через такі тригодинні слухання, як у четвер, має пройти кожен кандидат на посаду єврокомісара. У вступному слові Варгеї серед регіонів, які будуть у сфері його повноважень, спершу згадав Західні Балкани, адже ЄС визнає перспективу членства цих країн. Тут він заявив, що підтримує початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією. Згодом він заговорив про Туреччину, переговори про вступ якої до ЄС практично заморожені.

Після цього угорець розповів про свої плани щодо країн "Східного партнерства", до якого входить і Україна. За словами Варгеї, він хоче посилити цю програму. І саме тут Варгеї заявив про свій намір приділяти Україні "особливу увагу". Він це пояснив ключовим геополітичним значенням країни для Єврорсоюзу. "Ми й надалі підтримуватимемо її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, докладатимемо зусиль для завершення конфлікту на Донбасі та підтримуватимемо реформи", - пояснив Варгеї.

Секторальна інтеграція України з ЄС

Просувати реформи він має намір передусім для посилення верховенства права, боротьби з корупцією та ролі незалежних ЗМІ. Така риторика з Брюсселя є доволі звичною. Однак угорець пішов далі. Говорячи про Україну, Грузію та Молдову, він наголосив: "Крім забезпечення імплементації реформ, я хочу працювати над поглибленням секторальної співпраці з країнами".

І тут стають краще зрозумілими слова про "особливу" увагу. Адже хоча про готовність до поглиблення секторальної інтеграції України говорять й інші представники ЄС, це не належить до переліку звичних фраз, які можна почути за будь-якої нагоди. І саме до цього, за відсутності визнаної перспективи членства, уже кілька років прагне офіційний Київ, включно з новою владою.

Більше того, Варгеї обмовився, що варто було би поміркувати над питанням перспективи членства в ЄС для України. А поки цього нема, він уточнив, що поглиблення стосуватиметься усіх секторів, яких би хотіла Україна або ж Грузія чи Молдова. Але він застеріг, що угоди про асоціацію цими країнами поки що не імплементовані, тож на цьому їм і треба зосередитися. "Але якщо вони хочуть тісніше співпрацювати з нами, - чи-то у розвитку економіки, чи інфраструктури, чи енергетики, чи "зеленої угоди" (план голови майбутньої Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з досягнення Євросоюзом кліматичної нейтральності. - Ред.), чи в цифровій сфері, ми маємо бути готовими до більш змістовної співпраці", - заявив Варгеї.

Урсула фон дер Ляєн має замінити Жана-Клода Юнкера на чолі Єврокомісії. Однак для цього Європарламент ще має проголосувати щодо цілого складу її Єврокомісії

Санкції щодо Росії

На запитання польської євродепутатки Анни Фотиги, чи може глибша співпраця з Україною охоплювати також оборонну сферу, Варгеї зауважив: "Якщо вони хочуть співпрацювати тісніше з нами, це також може бути й безпека". "Ми маємо дуже особливі обов'язки щодо України - ми повинні допомогти їй відновити суверенітет над усією територією України. І ми повинні підтримувати та захищати її", - заявив угорець. Він пояснив, що цей захист включатиме "будь-яке можливе подовження санкцій" щодо Росії, допоки ЄС не побачить прогресу в мінському процесі.

При цьому найкращим засобом посилення стійкості України Варгеї вважає створення стабільної ринкової економіки, яка приваблює інвестиції та створює робочі місця. "Для мене це буде пріоритетом. Я думаю, що однією з причин уразливості (України. - Ред.), якою скористався один з її сусідів, був брак сильної економіки", - переконаний кандидат у єврокомісари. На додачу Варгеї пообіцяв "використати усі фінансові засоби", аби Україна могла боротися проти дезінформації та фейків.

Євродепутати намагалися з'ясувати, кому буде вірним Олівер Варгеї, - Віктору Орбану (на фото) чи інтересам Євросоюзу

Друга спроба Угорщини

Олівер Варгеї є другим кандидатом від Угорщини на призначення в складі наступної Єврокомісії. Попередній кандидат, Ласло Трочані, не дійшов навіть до слухання в комітеті з закордонних справ. Інший комітет, з юридичних питань, відхилив його кандидатуру, мотивувавши це конфліктом інтересів Трочані, який був міністром юстиції країни.

Після цього Орбан обрав більш надійний варіант - постійного представника Угорщини при ЄС Варгеї. У дипломата конфлікту інтересів не виявили. Однак проблема для багатьох євродепутатів полягала в тому, що фон дер Ляєн вирішила віддати портфель сусідства та розширення саме угорцям. Єврокомісія та Європарламент закидають уряду Орбана невідповідність принципам правової держави. І тому багато хто вважав скандальним намір поставити угорця єврокомісаром, який має відстежувати дотримання верховенства права в сусідніх з ЄС державах.

Тож близько половини з 25 євродепутатів, які ставили запитання Варгеї, намагалися отримати від нього гарантії, що він діятиме в інтересах ЄС, а не буде лояльним Орбану. "Як комісар, з дня мого обрання, я діятиму цілком незалежно, я не дослухатимуся до вказівок жодного уряду чи інституції, (...) і я слідуватиму курсу ЄС і лише курсу ЄС", - запевнив угорець після одного з перших таких запитань. "Як Ви можете собі уявити, нам цього недостатньо", - відказав іспанець Ернест Уртасун з фракції Зелених.

Проблемою для Варгеї було те, що останні роки він працював представником Будапешта при ЄС, через що його називали лояльним захисником інтересів Орбана в Брюсселі. Однак на його користь грали чотири роки роботи в Єврокомісії, де він очолював відділ з прав на промислову власність.

Про конфлікт Будапешта та Києва угорця не запитав жоден з євродепутатів. Однак на це запитання Варгеї, очевидно, відповідав би так само, як і на інші запитання, кому він буде вірним - цінностям та інтересам ЄС чи Віктора Орбана. У своїх письмових відповідях він знову наголосив, що жоден прем'єр жодної країни не впливатиме на його дії як єврокомісара.

Однією з причин того, що комітет недовго блокував кандидатуру угорця, є тиск часу. Адже всі інші кандидати були погоджені раніше. І тепер, після "зеленого світла" для Варгеї, Європарламент зможе наступного тижня проголосувати щодо складу майбутньої Єврокомісії. В разі позитивного рішення, фон дер Ляєн та її підлеглі зможуть заступити до роботи 1 грудня.