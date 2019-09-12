Майбутня голова Єврокомісії окреслила завдання щодо України

Майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) очікує посилення відносин з країнами "Східного партнерства", до яких належить і Україна, від наступного єврокомісара з питань сусідства та розширення. Про це йдеться у листі фон дер Ляєн Оліверу Варгеї, який є кандидатом від Угорщини до складу наступної Єврокомісії, датованому 7 листопадом.

"Ви посилюватимете відносини з шістьма країнами "Східного партнерства", - йдеться в листі, де фон дер Ляєн виклала завдання наступному єврокомісару. Задля цього Варгеї повинен буде до середини 2020 року запропонувати нові довгострокові політичні цілі "Східного партнерства", яке є програмою співпраці ЄС з Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Білоруссю та Вірменією.

Ці цілі повинні "відображати політичний та економічний вибір наших партнерів, засновуватися на їхніх поточних зобов'язаннях та цілковито поважати можливості та інтереси самого Євросоюзу". Водночас майбутня голова Єврокомісії очікує, що її підлеглий працюватиме і над досягненням нинішніх цілей, передусім у зміцненні верховенства права, у боротьбі з корупцією та посиленні ролі незалежних ЗМІ та громадянського суспільства.

На думку фон дер Ляєн, майбутній єврокомісар повинен буде прискорити імплементацію угод про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою, а також шукати можливості "поглибити секторальну співпрацю там, де це доречно".

Одне з чотирьох завдань Варгеї щодо країн "Східного партнерства" фон дер Ляєн цілковито присвятила Україні: "Ви повинні повною мірою використати Групу підтримки України (в Єврокомісії. - Ред.) для підтримки реформ та просування непохитної відданості Євросоюзу територіальній цілісності країни".

Варгеї вже є другим кандидатом від Угорщини до складу Єврокомісії. Попередню кандидатуру, Ласло Трочані, відхилив комітет Європарламенту з правових питань через конфлікт інтересів. Фон дер Ляєн вирішила залишити портфель єврокомісара з сусідства та розширення угорському кандидату. Наступного тижня Варгеї доведеться пройти перевірку в комітеті з правових питань. Якщо вона буде успішною, то угорця допустять до тригодинних слухань у комітеті Європарламенту із закордонних справ. Варгеї зможе стати єврокомісаром лише в разі "зеленого світла" від цього комітету. Коли всі єврокомісари пройдуть слухання, увесь склад нової Єврокомісії поставлять на голосування Європарламенту.

Нова Єврокомісія повинна була розпочати роботу ще 1 листопада, однак оскільки комітети Європарламенту відхилили загалом три кандидатури, початок роботи наступного складу виконавчого органу ЄС відклався щонайменше на місяць.