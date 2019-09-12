 Майбутня голова Єврокомісії окреслила завдання щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2019

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Новини

Майбутня голова Єврокомісії окреслила завдання щодо України

Майбутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала листа кандидату в єврокомісари з питань сусідства та розширення угорцю Оліверу Варгеї. У ньому вона окреслила його головні завдання, зокрема і щодо України.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн (фото з архіву)

Майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) очікує посилення відносин з країнами "Східного партнерства", до яких належить і Україна, від наступного єврокомісара з питань сусідства та розширення. Про це йдеться у листі фон дер Ляєн Оліверу Варгеї, який є кандидатом від Угорщини до складу наступної Єврокомісії, датованому 7 листопадом.

"Ви посилюватимете відносини з шістьма країнами "Східного партнерства", - йдеться в листі, де фон дер Ляєн виклала завдання наступному єврокомісару. Задля цього Варгеї повинен буде до середини 2020 року запропонувати нові довгострокові політичні цілі "Східного партнерства", яке є програмою співпраці ЄС з Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Білоруссю та Вірменією.

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Депутати Європарламенту не погодили кандидатури єврокомісарів від Румунії й Угорщини через конфлікт фінансових інтересів. Тепер Будапешт та Бухарест мають запропонувати нових кандидатів. (30.09.2019)

Початок роботи нової Єврокомісії, яка мала запрацювати 1 листопада, відклали на місяць. Європарламент ухвалив рішення на тлі того, що три кандидатури претендентів у єврокомісари були відхилені. (16.10.2019)

Віцепрем'єр України Дмитро Кулеба заявив, що обговорював у Брюсселі передусім економічну інтеграцію до ЄС, зокрема до енергетичного союзу та цифрового ринку, а також "промисловий безвіз". (10.09.2019)

Ці цілі повинні "відображати політичний та економічний вибір наших партнерів, засновуватися на їхніх поточних зобов'язаннях та цілковито поважати можливості та інтереси самого Євросоюзу". Водночас майбутня голова Єврокомісії очікує, що її підлеглий працюватиме і над досягненням нинішніх цілей, передусім у зміцненні верховенства права, у боротьбі з корупцією та посиленні ролі незалежних ЗМІ та громадянського суспільства.

На думку фон дер Ляєн, майбутній єврокомісар повинен буде прискорити імплементацію угод про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою, а також шукати можливості "поглибити секторальну співпрацю там, де це доречно".

Одне з чотирьох завдань Варгеї щодо країн "Східного партнерства" фон дер Ляєн цілковито присвятила Україні: "Ви повинні повною мірою використати Групу підтримки України (в Єврокомісії. - Ред.) для підтримки реформ та просування непохитної відданості Євросоюзу територіальній цілісності країни".

Варгеї вже є другим кандидатом від Угорщини до складу Єврокомісії. Попередню кандидатуру, Ласло Трочані, відхилив комітет Європарламенту з правових питань через конфлікт інтересів. Фон дер Ляєн вирішила залишити портфель єврокомісара з сусідства та розширення угорському кандидату. Наступного тижня Варгеї доведеться пройти перевірку в комітеті з правових питань. Якщо вона буде успішною, то угорця допустять до тригодинних слухань у комітеті Європарламенту із закордонних справ. Варгеї зможе стати єврокомісаром лише в разі "зеленого світла" від цього комітету. Коли всі єврокомісари пройдуть слухання, увесь склад нової Єврокомісії поставлять на голосування Європарламенту.

Нова Єврокомісія повинна була розпочати роботу ще 1 листопада, однак оскільки комітети Європарламенту відхилили загалом три кандидатури, початок роботи наступного складу виконавчого органу ЄС відклався щонайменше на місяць.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Коли політика в генах

    Ставши головою Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн повернеться в Брюссель - місто, де вона народилася в 1958 році і до 13 років жила. Її батько, відомий німецький політик, колишній прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Ернст Альбрехт, працював тоді в європейських структурах. Після школи Урсула вивчилася на лікарку-гінеколога і працювала в клініці, а в політику подалася, коли їй було вже за 40.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    З батьками і братами

    На цьому фото 1976 року - Урсула з батьком, матір'ю і братами. Працьовитості і старанності в навчанні вимагали від своїх дітей Гайді й Ернст Альбрехти. Нікому не потурали. Батько доклав чимало зусиль і до того, щоб його діти були обізнаними в політиці.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Домашні музикування

    Урсула фон дер Ляєн завжди вчилася на "відмінно" і вміла швидко освоювати нові амплуа. З малечку вона мала безліч захоплень. Фон дер Ляєн вільно розмовляє англійською та французькою, любить катання верхи, прогулянки на велосипеді, а також з ранніх років захоплюється музикою. Спільне музикування в сім'ї Альбрехтів, як на цьому знімку 1976, було традицією.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Найголовніший чоловік

    Під час навчання в університеті Урсула зустріла головного чоловіка свого життя - професора, лікаря і бізнесмена Гайко фон дер Ляєна. 1986 року (Урсулі було 27 років, а Гайко - 31 рік) вони одружилися. За перші десять років подружнього життя в родині народилося семеро дітей, і на деякий час Урсулі довелося кинути роботу. На цьому фото 2013 року показано подружжя під час балу в Берліні.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Весела компанія

    Як зізналася Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю журналістам, вона, як і її батьки, завжди хотіла мати багато дітей. Сім'ю без дітей вона просто не уявляє. Цей знімок зроблений в березні 2003 року, коли Урсула була міністеркою землі Нижня Саксонія з соціальних питань, справ жінок, сім'ї та здоров'я. У компанії чоловіка Гайко, синів і доньок вона зображена в саду свого будинку під Ганновером.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    У рідних пенатах

    Урсула фон дер Ляєн любить проводити дозвілля разом з дітьми у себе в саду. Багато німецьких політиків визнають за краще вирушати у відпустку на морське узбережжя або в гори. А Урсула із задоволенням залишається вдома.

    Автор: Наталія Корольова


DW.COM

Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

Вивчитися на лікарку, захистити дисертацію, народити сімох дітей і зробити політичну кар'єру? Легко! Що відомо про приватне життя першої жінки, котра очолила Єврокомісію? (18.07.2019)  

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