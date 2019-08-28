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Мажоритарники

Мажоритарники – депутата обрані в мажоритарних округах. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мажоритарники".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЦВК завершила реєстрацію депутатів, серед останніх - Порошенко та Вакарчук

ЦВК завершила реєстрацію депутатів, серед останніх - Порошенко та Вакарчук 28.08.2019

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 29 депутатів, серед яких Петро Порошенко та Святослав Вакарчук, та завершила реєстрацію. Загальна кількість зареєстрованих народних обранців - 424.
Більше половини українців не знають свого мажоритарника

Більше половини українців не знають свого мажоритарника 28.08.2019

В Україні більше половини опитаних соціологами респондентів не знають, хто є новообраним народним депутатом у їхньому мажоритарному окрузі.
Виборчу комісію в суперечливому окрузі в Прилуках розпустили на тлі сутичок

Виборчу комісію в суперечливому окрузі в Прилуках розпустили на тлі сутичок 16.08.2019

У ЦВК вирішили припинити повноваження виборчої комісії на окрузі в Прилуках у Чернігівській області та перебрали її повноваження на себе.
Запит на диво. Чому програли нові обличчя старої Ради

Запит на диво. Чому програли "нові обличчя" старої Ради 25.07.2019

У 2014 році вони зайшли в парламент на хвилі запиту на нові обличчя, але тепер самі стали жертвами чергового оновлення Ради. DW розпитала цих депутатів про їхнє бачення власної поразки.
Що треба знати про вибори до Верховної Ради

Що треба знати про вибори до Верховної Ради 18.07.2019

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України дев'ятого скликання. В огляді DW - все, що треба знати про голосування.
Атака клонів. Як кандидати на виборах крадуть назви і символіку конкурентів

Атака клонів. Як кандидати на виборах крадуть назви і символіку конкурентів 17.07.2019

Під час передвиборної боротьби кандидати-мажоритарники вдаються до різноманітних брудних технологій. "Клонування" - найпопулярніша технологія на виборах до Верховної Ради.

Парламентські вибори 2019: усе, що треба знати (15.07.2019) 15.07.2019

Хто пройде до нового парламенту? Скільки у Верховній Раді буде "Зеленських", подружжів та "зірок"? І скільки усе це коштуватиме бюджету?
По 100 голосів на кожного: як готуються до виборів у найменшому окрузі в Україні

По 100 голосів на кожного: як готуються до виборів у найменшому окрузі в Україні 08.07.2019

Щоденна стрілянина, брак роботи, зруйнований водогін - у таких умовах от уже п'ять років живе селище Зайцеве по український бік лінії розмежування на Донеччині. Тепер це селище відкрили для себе мажоритарники.
ЦВК України розподілила кошти на вибори, зареєструвала ще 11 кандидатів

ЦВК України розподілила кошти на вибори, зареєструвала ще 11 кандидатів 03.06.2019

ЦВК зареєструвала вже 21 кандидата в депутати на дострокових парламентських виборах. Центрвиборчком також затвердив розподіл коштів на вибори.
Провал виборчого законопроекту: перша невдача Зеленського

Провал виборчого законопроекту: перша невдача Зеленського 22.05.2019

Новий президент Володимир Зеленський пропонував депутатам скасувати мажоритарку та знизити прохідний бар'єр для партій на виборах до трьої відсотків. Парламентарі на це не пішли та обурилися через питання списків.
День бабака, або У чому різниця виборів до Держдуми 2011 і 2016 років

День бабака, або У чому різниця виборів до Держдуми 2011 і 2016 років 19.09.2016

Результати виборів до російського парламенту викликають відчуття дежавю. Але спосіб досягнення цих результатів дещо інший. Про головні відмінності виборів 2011 та 2016 року - у статті DW.
Вибори до Держдуми: Єдина Росія збільшує перевагу, комуністи виходять на друге місце

Вибори до Держдуми: "Єдина Росія" збільшує перевагу, комуністи виходять на друге місце 19.09.2016

Після підрахунку 85 відсотків голосів виборців на виборах до Держдуми "Єдина Росія" отримує більше 54 відсотків голосів. Крім того, партія влади тотально домінує за мажоритарною системою.
Експерти: голосування показало - потрібна нова виборча система

Експерти: голосування показало - потрібна нова виборча система 30.10.2014

Парламентські вибори показали, що і після зміни влади мажоритарні округи можуть виявитись осередками корупції. Громадські активісти закликають перейти до відкритих списків та прозорого фінансування кампаній.
ЦВК: До Ради проходять щонайменше 66 мажоритарників від Блоку Петра Порошенка

ЦВК: До Ради проходять щонайменше 66 мажоритарників від "Блоку Петра Порошенка" 30.10.2014

Оброблено вже 99,52 відсоток протоколів - лідерство як і досі за "Народним фронтом". Відрив від цієї партії "Блоку Петра Порошенка" залишився практично незмінним.
КВУ: донецькі нардепи не переймаються виконанням обіцянок

КВУ: донецькі нардепи не переймаються виконанням обіцянок 23.07.2013

Півроку роботи Верховної Ради: мажоритарники нагодували виборців пустопорожніми програмами і успішно лобіюють свої інтереси, кажуть у Комітеті виборців України.
Об'єднавчий марафон опозиції на мажоритарних округах

Об'єднавчий марафон опозиції на мажоритарних округах 30.01.2012

Громадські активісти звинувачують владу в переслідуванні незалежних кандидатів на мажоритарних округах. Опозиція може здобути більшу підтримку, якщо стане на їхній захист та підтримає безпартійних висуванців.