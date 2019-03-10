Мадуро хоче повністю змінити уряд

Глава Венесуели Ніколас Мадуро висунув вимогу, аби всі його міністри пішли у відставку. Про це в неділю, 17 березня, в мікроблозі Twitter написала віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес. Йдеться про глибоку "реструктуризацію" кабінету міністрів, написала Родрігес. Сам Мадуро поки не виступив з офіційним коментарем. Як саме відбуватиметься зміна кабінету наразі не ясно, інформує агенція dpa.

Перестановки в кабінеті міністрів Мадуро реалізує в ситуації глибокої політичної кризи . Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуйдо. У суботу він розпочав поїздку країною аби мобілізувати прихильників для участі в марші, який, за його словами, повинен покласти край правлінню Мадуро.

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.