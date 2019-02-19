Мадуро очікує на 300 тонн гуманітарного вантажу з Росії

Венесуела очікує на 300 тонн гуманітарних товарів з Росії, повідомив глава Венесуели Ніколас Мадуро в телезверненні в понеділок, 18 лютого. За його словами, гуманітарний вантаж, зокрема продовольство та медикаменти, будуть доставлені до країни вже 20 лютого, повідомляє агентство AFP.

Мадуро зазначив, що його уряд "з гідністю оплатив" ці товари, і вони будуть "легально" доставлені до Венесуели. Він також додав, що допомогу країні надають Росія, Китай, Туреччина, інші держави, а також ООН.

Водночас глава Венесуели знову піддав різкій критиці гуманітарну допомогу, яку США на прохання тимчасового президента Хуана Гуайдо доставили до кордону Колумбії з Венесуелою. Мадуро виступає категорично проти допуску цієї допомоги до Венесуели, побоюючись, що це буде використано як прикриття американської інтервенції.

Нагадаємо, що того ж дня президент США Дональд Трамп попередив венесуельських військових, що вони "втратять усе", якщо й надалі підтримуватимуть Мадуро, а не приймуть пропозицію амністії від Гуайдо. А 16 лютого Гуайдо закликав тисячі волонтерів допомогти доставити до країни наступного тижня гуманітарну допомогу із США, яка зберігається на території сусідньої Колумбії. Він також оголосив про проведення акцій протесту по всій Венесуелі: "23 лютого будуть демонстрації в містах всюди по країні, щоб сприяти надходженню гуманітарної допомоги".