 Мадуро очікує на 300 тонн гуманітарного вантажу з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

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Новини

Мадуро очікує на 300 тонн гуманітарного вантажу з Росії

Глава Венесуели Ніколас Мадуро очікує на прибуття 300 тонн гуманітарного вантажу з Росії, зокрема продовольства та медикаментів.

Акція на підтримку Ніколаса Мадуро в Венесуелі

Акція на підтримку Ніколаса Мадуро в Венесуелі

Венесуела очікує на 300 тонн гуманітарних товарів з Росії, повідомив глава Венесуели Ніколас Мадуро в телезверненні в понеділок, 18 лютого. За його словами, гуманітарний вантаж, зокрема продовольство та медикаменти, будуть доставлені до країни вже 20 лютого, повідомляє агентство AFP.

Мадуро зазначив, що його уряд "з гідністю оплатив" ці товари, і вони будуть "легально" доставлені до Венесуели. Він також додав, що допомогу країні надають Росія, Китай, Туреччина, інші держави, а також ООН.

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Делегації Європарламенту не дозволили в'їхати до Венесуели. У МЗС країни заявили, що попереджали євродепутатів про заборону в'їзду. (18.02.2019)

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликає своїх прибічників допомогти доставити в країну американську гуманітарну допомогу. (17.02.2019)

Водночас глава Венесуели знову піддав різкій критиці гуманітарну допомогу, яку США на прохання тимчасового президента Хуана Гуайдо доставили до кордону Колумбії з Венесуелою. Мадуро виступає категорично проти допуску цієї допомоги до Венесуели, побоюючись, що це буде використано як прикриття американської інтервенції.

Нагадаємо, що того ж дня президент США Дональд Трамп попередив венесуельських військових, що вони "втратять усе", якщо й надалі підтримуватимуть Мадуро, а не приймуть пропозицію амністії від Гуайдо. А 16 лютого Гуайдо закликав тисячі волонтерів допомогти доставити до країни наступного тижня гуманітарну допомогу із США, яка зберігається на території сусідньої Колумбії. Він також оголосив про проведення акцій протесту по всій Венесуелі: "23 лютого будуть демонстрації в містах всюди по країні, щоб сприяти надходженню гуманітарної допомоги".

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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