Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією

Глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що розриває усі дипломатичні відносини з Колумбією. Під час виступу на проурядовій демонстрації у Каракасі у суботу, 23 лютого, він заперечив гуманітарну кризу у країні та назвав тимчасового президента Хуана Гуайдо маріонеткою Сполучених Штатів Америки. За словами Мадуро, США прагнуть колонізувати Венесуелу і експлуатувати її нафту, передає агенція AP. Після цього він наказав дипломатам Колумбії залишити Венесуелу протягом 24 годин.

Гуманітарний конвой з Колумбії

Напередодні Мадуро розпорядився закрити кордон з сусідньою країною. Попри це чотири вантажівки з гуманітарною допомогою і десятками волонтерів намагалися у суботу проїхати з Колумбії до Венесуели. Вони намагались потрапити до країни через міст Тієндіта, який відокремлює колумбійське місто Кукута від венесуельської Уреньї, де раніше стались заворушення. На іншому прикордонному мосту імені Франсиско де Паула Сантандера венесуельські сили безпеки застосували сльозогінний газ проти волонтерів, які хотіли розвантажити вантажі з гуманітарною допомогою. Очевидці повідомляють, що щонайменше дві вантажівки загорілися, а присутні на місці подій венесуельці намагаються врятувати з палаючих вантажівок гуманітарний вантаж.

Тим часом протягом доби кількість венесуельських військових та правоохоронців, що дезертували до Колумбії, зросла до 13 осіб, повідомив речник колумбійського міграційного відомства. Зокрема, 10 військових та двоє поліцейських звернулись до колумбійської влади в департаменті Північний Сантандер, ще одна людина здалась у департаменті Араука, повідомляє dpa.

Венесуельці зустрічають вантажі з гуманітарною допомогою з Бразилії

Бразильська влада також намагається доправити у Венесуелу гуманітарну допомогу. Хуан Гуайдо повідомив у Twitter, що перші вантажівки перетнули кордон і в'їхали до Венесуели. Втім, пізніше ЗМІ повідомили, що дві вантажівки з гуманітарною допомогою були зупинені на кордоні військовими. Агенція AP інформує, що гумконвой досі залишається на території між двома країнами. Тим часом, за інформацією AP, у суботу внаслідок нових сутичок на кордоні з Бразилією загинуло двоє осіб, ще 18 отримали поранення.