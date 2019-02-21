 Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2019

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Новини

Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією

Колумбійські дипломати мають залишити Венесуелу протягом доби, розпорядився Ніколас Мадуро. Тим часом з Колумбії та Бразилії у країну намагаються в'їхати вантажівки з гуманітарною допомогою, але військові їх блокують.

Ніколас Мадуро заявив про розрив відносин з Колумбією

Ніколас Мадуро заявив про розрив відносин з Колумбією

Глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що розриває усі дипломатичні відносини з Колумбією. Під час виступу на проурядовій демонстрації у Каракасі у суботу, 23 лютого, він заперечив гуманітарну кризу у країні та назвав тимчасового президента Хуана Гуайдо маріонеткою Сполучених Штатів Америки. За словами Мадуро, США прагнуть колонізувати Венесуелу і експлуатувати її нафту, передає агенція AP. Після цього він наказав дипломатам Колумбії залишити Венесуелу протягом 24 годин.

Гуманітарний конвой з Колумбії

Гуманітарний конвой з Колумбії

Напередодні Мадуро розпорядився закрити кордон з сусідньою країною. Попри це чотири вантажівки з гуманітарною допомогою і десятками волонтерів намагалися у суботу проїхати з Колумбії до Венесуели. Вони намагались потрапити до країни через міст Тієндіта, який відокремлює колумбійське місто Кукута від венесуельської Уреньї, де раніше стались заворушення. На іншому прикордонному мосту імені Франсиско де Паула Сантандера венесуельські сили безпеки застосували сльозогінний газ проти волонтерів, які хотіли розвантажити вантажі з гуманітарною допомогою. Очевидці повідомляють, що щонайменше дві вантажівки загорілися, а присутні на місці подій венесуельці намагаються врятувати з палаючих вантажівок гуманітарний вантаж.

Тим часом протягом доби кількість венесуельських військових та правоохоронців, що дезертували до Колумбії, зросла до 13 осіб, повідомив речник колумбійського міграційного відомства. Зокрема, 10 військових та двоє поліцейських звернулись до колумбійської влади в департаменті Північний Сантандер, ще одна людина здалась у департаменті Араука, повідомляє dpa.

Венесуельці зустрічають вантажі з гуманітарною допомогою з Бразилії

Венесуельці зустрічають вантажі з гуманітарною допомогою з Бразилії

Бразильська влада також намагається доправити у Венесуелу гуманітарну допомогу. Хуан Гуайдо повідомив у Twitter, що перші вантажівки перетнули кордон і в'їхали до Венесуели. Втім, пізніше ЗМІ повідомили, що дві вантажівки з гуманітарною допомогою були зупинені на кордоні військовими. Агенція AP інформує, що гумконвой досі залишається на території між двома країнами. Тим часом, за інформацією AP, у суботу внаслідок нових сутичок на кордоні з Бразилією загинуло двоє осіб, ще 18 отримали поранення.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

На кордоні між Венесуелою і Колумбією - сутички між військовими і цивільними

У суботу венесуельська опозиція планує розпочати доставку гуманітарної допомоги з-за кордону. Після рішення уряду Ніколаса Мадуро закрити кордон у прикордонних районах відбуваються сутички між військовими і цивільними. (23.02.2019)  

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Після того, як Ніколас Мадуро наказав закрити кордон Венесуели з Бразилією, там стались сутички між військовими та цивільними. Хуан Гуайдо розпорядився відкрити перехід. (22.02.2019)  

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Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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