Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією

Через готовність уряду Бразилії направити гуманітарну допомогу до Венесуели Каракас оголосив про закриття кордону з сусідньою країною. За словами Ніколаса Мадуро, можливе також закриття кордону і з Колумбією.
Глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що уряд країни розглядає можливість закриття кордону з Колумбією і закриє кордон з Бразилією. Про це Мадуро сказав у четвер, 21 лютого, у телезверненні.
Глава Венесуели запевнив, що Каракас закриє кордон з Бразилією ввечері 21 лютого. Підставою стали плани бразильського уряду направити гуманітарну допомогу в сусідню країну.
Також у телевізійному зверненні Мадуро заявив, що звезення допомоги для Венесуели в колумбійське прикордонне місто Кукута - "провокація", цитує інформагенція Reuters. Він назвав плани опозиції з доставки гумдопомоги в країну - дешевим шоу з метою підірвати позиції його уряду.
Напередодні соціалістичний уряд Венесуели закрив кордон з нідерландськими островами у Карибському морі на тлі кризи навколо гуманітарної допомоги.
Гуайдо поїхав до кордону з Колумбією
Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали Європейський Союз, США та десятки інших країн, відбув до кордону Венесуели з Колумбією, щоб уможливити доставку міжнародної гуманітарної допомоги до Венесуели.
Про цю поїзду повідомив 21 лютого речник Гуайдо. У венесуельській опозиції пообіцяли, що конвой, котрий вирушив до кордону, повернеться з "наповнений ящиками з допомогою", цитує агенція новин AFP.
Мадуро ж вважає, що за акцією з доставки гуманітарної допомоги стоїть адміністрація Дональда Трампа. "За допомогою зіпсованих та канцерогенних продуктів вони розіграли гуманітарну допомогу та прагнуть силоміць доставити їх у країну", - сказав Мадуро.
Гуайдо ж запевнив, що гуманітарна допомога неодмінно прибуде до країни. "Байдуже як - морем чи суходолом", - сказав він.
До пропуску гуманітарної допомоги закликала військових і церква Венесуели. "Збройні сили мають гарантувати допуск та розподіл (гуманітарних вантажів. - Ред.)", - зазначається в спільній заяві з'їзду єпископів Венесуели, ухваленій 21 лютого, яку наводить інформагенція KNA.
Вашингтон обіцяє тиснути й надалі
На тлі розвитку кризи у Венесуелі держсекретар США Майк Помпео пообіцяв й надалі чинити тиск задля реалізації плану з доставки гумдопомоги в цю країну. За словами Помпео, позиція Мадуро тут ролі не відіграватиме. Голова Держдепу також наголосив, що у Венесуелі на кону стоять безпекові інтереси США, передає агенція новин dpa.
Також стало відомо, що наступного тижня віце-президент США Майк Пенс відбуде до Колумбії. Мета його візиту до Боготи - висловити "непохитну підтримку" тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуайдо, заявила речниця Пенса.
Глава Венесуели Ніколас Мадуро очікує на прибуття 300 тонн гуманітарного вантажу з Росії, зокрема продовольства та медикаментів. (19.02.2019)
Венесуельська влада підтвердила закриття кордону з нідерландськими островами у Карибському морі на тлі кризи навколо гуманітарної допомоги. (21.02.2019)
Будь-яким суднам забороняється виходити з морських портів Венесуели. Відповідну вказівку отримали війська країни від соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро. (20.02.2019)