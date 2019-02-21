 Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією

Через готовність уряду Бразилії направити гуманітарну допомогу до Венесуели Каракас оголосив про закриття кордону з сусідньою країною. За словами Ніколаса Мадуро, можливе також закриття кордону і з Колумбією.

На кордоні Венесуели з Бразилією (архівне фото)

На кордоні Венесуели з Бразилією (архівне фото)

Глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що уряд країни розглядає можливість закриття кордону з Колумбією і закриє кордон з Бразилією. Про це Мадуро сказав у четвер, 21 лютого, у телезверненні.

Глава Венесуели запевнив, що Каракас закриє кордон з Бразилією ввечері 21 лютого. Підставою стали плани  бразильського уряду направити гуманітарну допомогу в сусідню країну.

Також у телевізійному зверненні Мадуро заявив, що звезення допомоги для Венесуели в колумбійське прикордонне місто Кукута - "провокація", цитує інформагенція Reuters. Він назвав плани опозиції з доставки гумдопомоги в країну - дешевим шоу з метою підірвати позиції його уряду.

Напередодні соціалістичний уряд Венесуели закрив кордон з нідерландськими островами у Карибському морі на тлі кризи навколо гуманітарної допомоги.

Гуайдо поїхав до кордону з Колумбією

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали Європейський Союз, США та десятки інших країн, відбув до кордону Венесуели з Колумбією, щоб уможливити доставку міжнародної гуманітарної допомоги до Венесуели.

Про цю поїзду повідомив 21 лютого речник Гуайдо. У венесуельській опозиції пообіцяли, що конвой, котрий вирушив до кордону, повернеться з "наповнений ящиками з допомогою", цитує агенція новин AFP.

Мадуро ж  вважає, що за акцією з доставки гуманітарної допомоги стоїть адміністрація Дональда Трампа. "За допомогою зіпсованих та канцерогенних продуктів вони розіграли гуманітарну допомогу та прагнуть силоміць доставити їх у країну", - сказав Мадуро.

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Гуайдо ж запевнив, що гуманітарна допомога неодмінно прибуде до країни. "Байдуже як - морем чи суходолом", - сказав він.

До пропуску гуманітарної допомоги закликала військових і церква Венесуели. "Збройні сили мають гарантувати допуск та розподіл (гуманітарних вантажів. - Ред.)", - зазначається в спільній заяві з'їзду єпископів Венесуели, ухваленій 21 лютого, яку наводить інформагенція KNA.

Вашингтон обіцяє тиснути й надалі

На тлі розвитку кризи у Венесуелі держсекретар США Майк Помпео пообіцяв й надалі чинити тиск задля реалізації плану з доставки гумдопомоги в цю країну. За словами Помпео, позиція Мадуро тут ролі не відіграватиме. Голова Держдепу також наголосив, що у Венесуелі на кону стоять безпекові інтереси США, передає агенція новин dpa.

Також стало відомо, що наступного тижня віце-президент США Майк Пенс відбуде до Колумбії. Мета його візиту до Боготи - висловити "непохитну підтримку" тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуайдо, заявила речниця Пенса.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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