Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією

Глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що уряд країни розглядає можливість закриття кордону з Колумбією і закриє кордон з Бразилією. Про це Мадуро сказав у четвер, 21 лютого, у телезверненні.

Глава Венесуели запевнив, що Каракас закриє кордон з Бразилією ввечері 21 лютого. Підставою стали плани бразильського уряду направити гуманітарну допомогу в сусідню країну.

Також у телевізійному зверненні Мадуро заявив, що звезення допомоги для Венесуели в колумбійське прикордонне місто Кукута - "провокація", цитує інформагенція Reuters. Він назвав плани опозиції з доставки гумдопомоги в країну - дешевим шоу з метою підірвати позиції його уряду.

Напередодні соціалістичний уряд Венесуели закрив кордон з нідерландськими островами у Карибському морі на тлі кризи навколо гуманітарної допомоги.

Гуайдо поїхав до кордону з Колумбією

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали Європейський Союз, США та десятки інших країн, відбув до кордону Венесуели з Колумбією, щоб уможливити доставку міжнародної гуманітарної допомоги до Венесуели.

Про цю поїзду повідомив 21 лютого речник Гуайдо. У венесуельській опозиції пообіцяли, що конвой, котрий вирушив до кордону, повернеться з "наповнений ящиками з допомогою", цитує агенція новин AFP.

Мадуро ж вважає, що за акцією з доставки гуманітарної допомоги стоїть адміністрація Дональда Трампа. "За допомогою зіпсованих та канцерогенних продуктів вони розіграли гуманітарну допомогу та прагнуть силоміць доставити їх у країну", - сказав Мадуро.

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Гуайдо ж запевнив, що гуманітарна допомога неодмінно прибуде до країни. "Байдуже як - морем чи суходолом", - сказав він.

До пропуску гуманітарної допомоги закликала військових і церква Венесуели. "Збройні сили мають гарантувати допуск та розподіл (гуманітарних вантажів. - Ред.)", - зазначається в спільній заяві з'їзду єпископів Венесуели, ухваленій 21 лютого, яку наводить інформагенція KNA.

Вашингтон обіцяє тиснути й надалі

На тлі розвитку кризи у Венесуелі держсекретар США Майк Помпео пообіцяв й надалі чинити тиск задля реалізації плану з доставки гумдопомоги в цю країну. За словами Помпео, позиція Мадуро тут ролі не відіграватиме. Голова Держдепу також наголосив, що у Венесуелі на кону стоять безпекові інтереси США, передає агенція новин dpa.

Також стало відомо, що наступного тижня віце-президент США Майк Пенс відбуде до Колумбії. Мета його візиту до Боготи - висловити "непохитну підтримку" тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуайдо, заявила речниця Пенса.