Мадуро зброєю зупинив гуманітарну допомогу - США погрожують заходами

Протистояння навколо поставок гуманітарної допомоги Венесуелі на кордонах країни з Колумбією та Бразилією обернулося кривавими сутичками. В суботу, 23 лютого, на кордоні Венесуели з Бразилією внаслідок застосування зброї силовиками уряду Мадуро загинули четверо людей, повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ та правозахисників. Поранення під час сутичок на кордоні неподалік від венесуельського міста Санта-Елена-де-Уайрен отримали ще 30 людей. Протестувальники вимагали пропустити вантажівки з гуманітарною допомогою з Бразилії, котрі застрягли на кордоні. Уряд Венесуели кілька днів тому розпорядився закрити кордон з сусідньою країною.

Сутички на кордоні Колумбії з Бразилією, 23 лютого 2019 року

Також не змогли проїхати до Венесуели вантажівки з гуманітарною допомогою і з боку Колумбії. Близько 14 автомобілів з 280 тонами продуктів та медикаментів прямували до Венесуели мостами, що з'єднують дві країни. Однак офіційний Каракас закрив мости, аби не допустити гуманітарні вантажі. Сили безпеки Венесуели зупинили вантажівки і розігнали натовпи, що їх супроводжували, застосувавши сльозогінний газ і гумові кулі. Загалом у сутичках на прикордонних переходах країни з Колумбією та Бразилією 23 лютого постраждали близько 300 людей. Дві вантажівки на кордоні з Колумбією загорілися.

США різко засудили застосування сили венесуельськими силовиками проти мирних жителів. "Який хворий тиран зупинятиме їжу, яку доправляють голодним людям", - емоційно написав Держсекретар США Майк Помпео у соцмережі Twitter.

Помпео пригрозив "заходами" з боку США щодо тих, хто протистоїть "мирному відновленню демократії у Венесуелі".

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо , який днями прибув на кордон з Колумбією для організації доставки гумантарної допомоги, заявив, що планує 25 лютого зустрітися в Боготі з віце-президентом США Майком Пенсом та главами МЗС держав Групи Ліми, аби обговорити подальші кроки.

Уряд Ніколаса Мадуро блокує поставки гуманітарних вантажів, оскільки вважає, що вони можуть стати прикриттям для американського військового вторгнення. Напередодні глава Венесуели заявив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією. Глава МЗС Колумбії Карлос Ольмес Трухільйо засудив цей крок та наголосив, що його країна визнає лідером Венесуели Гуайдо. Водночас для безпеки колумбійських дипломатів він розпорядився, аби ті залишили Венесуелу.

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