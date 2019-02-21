 Мадуро зброєю зупинив гуманітарну допомогу - США погрожують заходами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

Мадуро зброєю зупинив гуманітарну допомогу - США погрожують заходами

У сутичках на прикордонних переходах Венесуели з Колумбією та Бразилією 23 лютого постраждати близько 300 людей. Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв "заходи" з боку США.

Венесуельсбкі силовики застосували проти людей на кордоні з Колумбією сльозогінний газ та гумові кулі

Венесуельські силовики застосували проти людей на кордоні з Колумбією сльозогінний газ та гумові кулі

Протистояння навколо поставок гуманітарної допомоги Венесуелі на кордонах країни з Колумбією та Бразилією обернулося кривавими сутичками. В суботу, 23 лютого, на кордоні Венесуели з Бразилією внаслідок застосування зброї силовиками уряду Мадуро загинули четверо людей, повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ та правозахисників. Поранення під час сутичок на кордоні неподалік від венесуельського міста Санта-Елена-де-Уайрен отримали ще 30 людей. Протестувальники вимагали пропустити вантажівки з гуманітарною допомогою з Бразилії, котрі застрягли на кордоні. Уряд Венесуели кілька днів тому розпорядився закрити кордон з сусідньою країною.

Сутички на кордоні Колумбії з Бразилією, 23 лютого 2019 року

Сутички на кордоні Колумбії з Бразилією, 23 лютого 2019 року

Також не змогли проїхати до Венесуели вантажівки з гуманітарною допомогою і з боку Колумбії. Близько 14 автомобілів з 280 тонами продуктів та медикаментів прямували до Венесуели мостами, що з'єднують дві країни. Однак офіційний Каракас закрив мости, аби не допустити гуманітарні вантажі. Сили безпеки Венесуели зупинили вантажівки і розігнали натовпи, що їх супроводжували, застосувавши сльозогінний газ і гумові кулі. Загалом у сутичках на прикордонних переходах країни з Колумбією та Бразилією 23 лютого постраждали близько 300 людей. Дві вантажівки на кордоні з Колумбією загорілися.

 США різко засудили застосування сили венесуельськими силовиками проти мирних жителів. "Який хворий тиран зупинятиме їжу, яку доправляють голодним людям", - емоційно написав Держсекретар США Майк Помпео у соцмережі Twitter.

DW.COM

Після того, як Ніколас Мадуро наказав закрити кордон Венесуели з Бразилією, там стались сутички між військовими та цивільними. Хуан Гуайдо розпорядився відкрити перехід. (22.02.2019)

В інтерв'ю DW тимчасовий президент Венесуели звинуватив режим Мадуро в гуманітарній кризі в країні і закликав військових не перешкоджати доставці міжнародної гуманітарної допомоги. (12.02.2019)

Помпео пригрозив "заходами" з боку США щодо тих, хто протистоїть "мирному відновленню демократії у Венесуелі".  

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо , який днями прибув на кордон з Колумбією для організації доставки гумантарної допомоги, заявив, що планує 25 лютого зустрітися в Боготі з віце-президентом США Майком Пенсом та главами МЗС держав Групи Ліми, аби обговорити подальші кроки.

Уряд Ніколаса Мадуро блокує поставки гуманітарних вантажів, оскільки вважає, що вони можуть стати прикриттям для американського військового вторгнення. Напередодні глава Венесуели заявив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією. Глава МЗС Колумбії Карлос Ольмес Трухільйо засудив цей крок та наголосив, що його країна визнає лідером Венесуели Гуайдо. Водночас для безпеки колумбійських дипломатів він розпорядився, аби ті залишили Венесуелу.

Дивитись відео 01:35

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

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Venezuela Krise | Präsident Nicolas Maduro bei Militärübung

Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією 23.02.2019

Колумбійські дипломати мають залишити Венесуелу протягом доби, розпорядився Ніколас Мадуро. Тим часом з Колумбії та Бразилії у країну намагаються в'їхати вантажівки з гуманітарною допомогою, але військові їх блокують.

Kinder an der brasilianisch-venezolanischen Grenze in der brasilianischen Stadt Pacaraima

Попри закритий кордон, Бразилія готує відправку допомоги до Венесуели 22.02.2019

Після того, як Ніколас Мадуро наказав закрити кордон Венесуели з Бразилією, там стались сутички між військовими та цивільними. Хуан Гуайдо розпорядився відкрити перехід.

Grenze - Venezoela - Brasilien

Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією 21.02.2019

Через готовність уряду Бразилії направити гуманітарну допомогу до Венесуели Каракас оголосив про закриття кордону з сусідньою країною. За словами Ніколаса Мадуро, можливе також закриття кордону і з Колумбією.

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