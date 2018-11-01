Мадрид пом'якшив звинувачення проти ув'язнених лідерів Каталонії

Генпрокуратура Іспанії у п'ятницю, 2 листопада, дещо пом'якшила звинувачення проти лідерів каталонського руху за незалежність, які нині перебувають під вартою. Зараз їм закидають заклики до заколоту та розтрату державних коштів, інформує агенція Reuters.

Раніше прокуратура вимагала покарання у вигляді 25 років ув'язнення для колишнього заступника голови каталонського уряду Уріола Жункераса за звинуваченням у повстанні. Іншим учасникам руху за відокремлення Каталонії від Іспанії, котрі зараз перебувають під вартою в очікуванні рішення суду, загрожувало до 17 років в'язниці.

За пом'якшеним звинуваченням, генпрокуратура Іспанії вимагатиме до 12 років вязниці Жункерасу і менші терміни ув'язнення іншим лідерам каталонського руху.

Дивитись відео 01:17 Now live 01:17 хв Поділитись Як Каталонія намагалась "розлучитися" з Іспанією: історія конфлікту (04.10.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2lAbH Як Каталонія намагалась "розлучитися" з Іспанією: історія конфлікту (04.10.2017)

Верховний суд Іспанії наприкінці жовтня ухвалив рішення про початок процесу проти Жункераса та інших лідерів руху за незалежність регіону.

Очільник каталонського уряду Жоакім (Кім) Торра у відповідь заявив, що Каталонія не визнає жодного вироку Мадрида активістам руху за незалежність регіону, окрім виправдувального. Тим часом колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон оголосив про створення нової партії і закликав всіх прихильників незалежності Каталонії до єдності та продовження боротьби за відокремлення регіону від Іспанії.

Зараз в Каталонії діє щонайменше три партії, що виступають за незалежність від Мадрида. На останніх парламентських виборах в регіоні три партії, що виступають за самостійність Каталонії, сумарно здобули понад половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним. 27 жовтня 2017 року парламент Каталонії проголосив незалежність регіону. Центральний уряд розпустив парламент і уряд Каталонії, запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.