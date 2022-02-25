 Мадридський ″Реал″ переміг у футбольній Лізі чемпіонів | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Мадридський "Реал" переміг у футбольній Лізі чемпіонів

Переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу - Ліги чемпіонів - став мадридський "Реал". У фіналі іспанці перемогли "Ліверпуль" з Англії.

Єдиний гол у фінальній зустрічі Ліги чемпіонів, що відбулася у Парижі, забив на 59-ій хвилині гравець "Реала" Вінісіус Жуніор. Перемігши "Ліверпуль", іспанці вже в 14-те виграли клубну першість Європи.

Гра розпочалася із запізненням у 37 хвилин через фанатські заворушення на вході до стадіону. Поліції Парижа довелося застосувати сльозогінний газ, повідомляє інформаційна агенція SID.

Планувалося, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Санкт-Петербурзі, однак через військове вторгнення Росії до України, вирішальну зустріч клубної першості перенесли до столиці Франції

Дивитись відео 03:49

Футболісти "Шахтаря Донецьк" про війну в Україні (21.04.2022)

DW.COM

Франкфуртський "Айнтрахт" став переможцем футбольної Ліги Європи

Взявши гору над шотландським "Глазго Рейнджерс" у післяматчевих пенальті, "Айнтрахт" із Франкфурта-на-Майні став першим німецьким клубом, який виграв турнір Ліги Європи. Щоправда, формально.  

Також за темою

RB Leipzig - Abschlusstraining / Fussball Champions League Sankt Petersburg, 04.11.2019, Gazprom Arena, Fussball, UEFA Champions League, Gruppe G, 4.Spieltag , Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig , Im Bild Stadionansicht , UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video , *** RB Leipzig Final Training Football Champions League Sankt Petersburg, 04 11 2019, Gazprom Arena, Football, UEFA Champions League, Group G, 4 Matchday , Zenit St Petersburg vs RB Leipzig , Im Bild Stadionansicht , UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video ,

УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа 25.02.2022

Європейський союз футбольних асоціацій забрав у російського Санкт-Петербурга право проведення фіналу найпрестижнішого клубного змагання з футболу. Матч відбудеться у Парижі. 

23.08.2020 Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer raises the European Champion Clubs' Cup during the trophy ceremony after winning at the end of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020. (Photo by MATTHEW CHILDS / POOL / AFP) (Photo by MATTHEW CHILDS/POOL/AFP via Getty Images)

Ліга чемпіонів: "Баварія" у фіналі перемогла "ПСЖ" 24.08.2020

Здолавши "ПСЖ", "Баварія" вже втретє після 2001 і 2013 років здобула перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, а з урахуванням колишнього формату турніру, який до 1993 року називався Кубком європейських чемпіонів - вшосте.

Lionel Messi holds his jersey after a press conference Wednesday, Aug. 11, 2021 at the Parc des Princes stadium in Paris. Lionel Messi said he's been enjoying his time in Paris since the first minute after he signed his Paris Saint-Germain contract on Tuesday night. The 34-year-old Argentina star signed a two-year deal with the option for a third season after leaving Barcelona. (AP Photo/Francois Mori)

Ліонель Мессі мріє виграти Лігу чемпіонів разом з "Парі Сен-Жермен" 11.08.2021

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі хоче разом зі своїм новим клубом "Парі Сен-Жермен" перемогти в Лізі чемпіонів УЄФА.

Реклама

Докладно

"Реал" переміг у Лізі чемпіонів

Переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу - Ліги чемпіонів - став мадридський "Реал".  

Роберт Габек вважає, що нафтове ембарго є реальним, попри спротив Угорщини

В уряді ФРН вірять, що ЄС домовиться про нафтове ембарго

Євросоюзу вдасться досягти згоди щодо запровадження ембарго на нафту з РФ, але час для цього обмежений, вважає Габек.  