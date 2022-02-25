Мадридський "Реал" переміг у футбольній Лізі чемпіонів

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Переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу - Ліги чемпіонів - став мадридський "Реал". У фіналі іспанці перемогли "Ліверпуль" з Англії.
Єдиний гол у фінальній зустрічі Ліги чемпіонів, що відбулася у Парижі, забив на 59-ій хвилині гравець "Реала" Вінісіус Жуніор. Перемігши "Ліверпуль", іспанці вже в 14-те виграли клубну першість Європи.
Гра розпочалася із запізненням у 37 хвилин через фанатські заворушення на вході до стадіону. Поліції Парижа довелося застосувати сльозогінний газ, повідомляє інформаційна агенція SID.
Планувалося, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Санкт-Петербурзі, однак через військове вторгнення Росії до України, вирішальну зустріч клубної першості перенесли до столиці Франції.