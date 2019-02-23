Мадонна заспіває на "Євробаченні-2019"

Американська поп-зірка Мадонна завітає на пісенний конкурс "Євробачення-2019" у Тель-Авіві, де виступить із новою піснею, повідомляє у вівторок, 9 квітня, dpa з посиланням на британську PR-агенцію Number 10 strategies. Зазначається, що співачка виступить як гостя під час фіналу конкурсу і виконає один відомий хіт, а також одну нову композицію.

Агенція Number 10 strategies представляє ізраїльсько-канадськго бізнесмена Сильвана Адамса, котрий і запросив Мадонну виступити 18 травня на сцені "Євробачення" у Тель-Авіві. Адамс також бере на себе витрати у розміри приблизно 1,3 мільйона доларів на запрошення американської зірки. Супроводжуватимуть співачку на конкурс щонайменше 65 членів її команди і десятки танцюристів.

Водночас Європейська мовна спілка (EBU), котра організовує "Євробачення-2019", цю інформацію наразі не підтвердила.

Нагадаємо, "Євробачення-2019" цьогоріч відбудеться в Тель-Авіві, оскільки на конкурсі 2018 року в Португалії перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай. Півфінали конкурсу пройдуть 14 і 16 травня, а фінал - 18 травня.

Україна участі у "Євробаченні-2019"не бере.

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