 Мадонна заспіває на ″Євробаченні-2019″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

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Новини

Мадонна заспіває на "Євробаченні-2019"

Американська зірка Мадонна може виступити з двома піснями як гостя пісенного конкурсу, повідомила британська PR-агенція. Україна цьогоріч в "Євробаченні" участі не бере.

Мадонна

Мадонна

Американська поп-зірка Мадонна завітає на пісенний конкурс "Євробачення-2019" у Тель-Авіві, де виступить із новою піснею, повідомляє у вівторок, 9 квітня, dpa з посиланням на британську PR-агенцію Number 10 strategies. Зазначається, що співачка виступить як гостя під час фіналу конкурсу і виконає один відомий хіт, а також одну нову композицію.

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Україна не братиме участі у конкурсі "Євробачення-2019" у Тель-Авіві. Натомість у Німеччині обрали свого представника без скандалу. З сімох кандидатів перемогу здобув дует S!Sters. (28.02.2019)

Після відмови трьох фіналістів нацвідбору представляти Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві НСТУ вирішила, що країна цьогоріч взагалі не братиме участь в "Євробаченні". (27.02.2019)

Агенція Number 10 strategies представляє ізраїльсько-канадськго бізнесмена Сильвана Адамса, котрий і запросив Мадонну виступити 18 травня на сцені "Євробачення" у Тель-Авіві. Адамс також бере на себе витрати у розміри приблизно 1,3 мільйона доларів на запрошення американської зірки. Супроводжуватимуть співачку на конкурс щонайменше 65 членів її команди і десятки танцюристів.

Водночас Європейська мовна спілка (EBU), котра організовує "Євробачення-2019", цю інформацію наразі не підтвердила.

Нагадаємо, "Євробачення-2019" цьогоріч відбудеться в Тель-Авіві, оскільки на конкурсі 2018 року в Португалії перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай. Півфінали конкурсу пройдуть 14 і 16 травня, а фінал - 18 травня.

Україна участі у "Євробаченні-2019"не бере.

Дивитись відео 03:17

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

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    Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".

  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion

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    Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Чудернацькі костюми витісняють сірість

    Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Дивись доки не очманієш

    Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.

    Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер


DW.COM

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

"Доброго вечора, Європо!" Виставка під такою назвою проходить цими днями у стокгольмському ABBA Museum. Тут можна відчути унікальну атмосферу європейського свята і дізнатися цікавинки з його історії. (10.05.2016)  

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Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)  

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Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай свій новий кліп відзняла у Києві. Ажіотаж у ЗМІ не завжди приємний для Нетти. Але зупинятися - не в її стилі. Про це сама співачка розповіла DW.

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Гурт Kazka теж відмовився від участі в "Євробаченні-2019" 27.02.2019

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