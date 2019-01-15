Магістерська програма для шпигунів: агент 007 заходить в аудиторію

Найвідоміший в історії кіно шпигун ніколи не навчався в університеті: Джеймса Бонда вже після другого семестру відрахували з реально існуючого британського елітного вишу "Ітон". Невтомно в усіх 25 знятих на сьогодні фільмах агент 007 бореться зі злими героями. Найважливіші інструменти, які стають йому в пригоді, - це швидкі авто, пістолет Walther PPK та винаходи його квартирмейстра Q. У цьому наповненому тестостероном світі жінки відіграють радше поверхневі другорядні ролі, як-то секретарка Міс Маніпенні.

Та в реальності робота на спецслужбу має мало спільного з життям героя кіноекранів, і коли, наприклад, німецькі шпигуни в майбутньому частіше говоритимуть про MISS, то матимуть на увазі не численні історії з жінками свого вигаданого колеги. У реальному світі MISS означає "магістр з розвідки та безпеки" ("Master in Intelligence and Security Studies").

Нова навчальна програма з такою назвою стартувала в січні цього року в Університеті Бундесверу в Мюнхені. "Це не є навчанням шпигунів, там немає переслідувань, і тренувань стрибків по дахах теж немає", - каже в розмові з DW Уве Борґгофф (Uwe Borghoff). Він очолює навчальну програму разом із Яном-Гендріком Дітріхом (Jan-Hendrik Dietdrich) з Федеральної вищої школи з громадського адміністрування (Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung).

Навчання замість шпигунства

Натомість студенти програми в Мюнхені, Берліні та Брюлі (місто неподалік від Кельна) опікуються такими темами як етика, політичні проблеми чи правові рамки служби. У деяких інших країнах університетський підхід до розвідувальних та безпекових служб існує вже багато років. "Для мене навчальна програма цікава якраз тому, що вона власне запроваджує в Німеччині цю нову дисципліну", - каже Борґгофф.

Навчання за новою програмою проходить у Мюнхені, Берліні та Брюлі

У переліку курсів програми можна знайти, наприклад, "Розвідувальний збір інформації", "Дослідження тероризму" або "Комунікація та лідерство в спецслужбах". Акцент робиться і на цифрових темах, як-то "Кіберзахист". Наприкінці навчання студенти мають написати магістерську роботу на 100 сторінок.

35 відібраних студентів

Зацікавилися? На жаль, навчальна програма не доступна цивільним. Хто хоче на ній навчатися, має працювати на одну з німецьких спецслужб - Федеральну розвідувальну службу (BND), військову контррозвідку, Федеральне чи одне з земельних відомств із захисту конституції, або ж бути в Бундесвері. Крім того, до навчання допускають також поліцейських, які зайняті в сфері державного захисту, а також чиновників міністерств, які пов'язані з безпековою політикою.

Перший набір студентів нараховує 35 людей, каже речник Університету Бундесверу. Скільки з них з яких органів, він говорити не захотів. "На цій програмі ніколи не буде звичайних студентів", - каже Борґгофф. З одного боку, тому що потрапити, наприклад, до будівель у Берліні, де проводиться частина курсів програми, може лише той, хто має на це спеціальний дозвіл. У деяких навчальних модулях студенти, можливо, також матимуть справу з матеріалами, позначеними як секретні, а тому вони мають піддаватися перевірці на безпеку, пояснює Борґгофф.

На шляху до кращої співпраці спецслужб

Не залежить, хто має право навчатися на програмі, і від середньої оцінки шкільного атестату ("нумерус клаузус"), як це буває у випадку багатьох інших навчальних програм у вишах Німеччини. Натомість у випадку цієї навчальної програми рішення приймає рада, до якої входять представники залучених до програми органів. Перші обговорення щодо нової навчальної програми відбулися ще чотири роки тому, каже Борґгофф. Після цього робоча група, яку координувало відомство федерального канцлера, розробила зміст навчальної програми.

Підвищення ефективності взаємодії німецьких спецслужб - один із позитивних ефектів, які очікують від нової навчальної програми каже Уве Борґгофф. "Коли в одній аудиторії сидять співробітники різних спецслужб і Бундесверу, це може бути лише корисним для підтримки контактів у майбутньому", - пояснює він.

Так чи інакше, але одну спільність між світом Джеймса Бонда та студентською програмою MISS можна простежити: агентки - в меншості. Борґгофф не має права казати, якою є частка жінок на новій програмі, але вона все ж дуже низька, каже він.