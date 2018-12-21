Магнітогорськ: доля 35-ти осіб досі невідома

Загалом доля 35-ти людей після вибуху в житловому будинку в російському місті Магнітогорськ залишається невідомою. Про це в понеділок, 31 грудня, з посиланням на дані місцевої влади повідомила агенція новин "Інтерфакс".

Внаслідок інциденту загинули четверо осіб. За даними російських ЗМІ, з-під завалів вдалося витягти семеро людей. 16-х мешканців будинку евакуювали, йдеться в повідомленні.

До міста прибув Путін

Цього ж дня до міста прибув президент РФ Володимир Путін. Очікується, що він зустрінеться в місті з потерпілими та керівництвом Челябінської області.

Нагадаємо, 31 грудня близько 6:00 за місцевим часом внаслідок вибуху сталося руйнування й обвал одного з під'їздів газифікованого панельного 10-поверхового будинку. Згідно з попередніми даними, вибух спричинив витік побутового газу.

Мешканців двох сусідніх під'їздів евакуювали і розмістили в приміщенні школи. Раніше місцева влада повідомляла про трьох постраждалих, котрих з травмами середньої тяжкості направили до лікарні. На місці працюють рятувальники.