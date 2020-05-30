 МАГАТЕ: Іран увосьмеро перевищив допустимі обсяги збагаченого урану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2020

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МАГАТЕ: Іран увосьмеро перевищив допустимі обсяги збагаченого урану

Обсяги збагаченого урану перевищили в Ірані 1,5 тонни, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Там занепокоєні відмовою країни пустити міжнародних експертів на об'єкти, де може здійснюватися збагачення урану.

Експерт МАГАТЕ на ядерному об'єкті в Ісфагані

Експерт МАГАТЕ на ядерному об'єкті в Ісфагані (фото з архіву)

В Ірані обсяги збагаченого урану сягнули 1,571 тонни і таким чином у вісім разів перевищили ліміт, що був встановлений ядерною угодою 2015 року. Про це в п'ятницю, 5 червня, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Також агентство заявило, що "серйозно стурбоване" тим, що протягом чотирьох місяців Тегеран відмовляється допустити міжнародних експертів МАГАТЕ на два об'єкти, де можуть проводитися секретні ядерні розробки та дослідження.

У зв'язку з цим генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до іранської влади з вимогою негайно почати співпрацю з організацією. Агентство часто використовує супутникове спостереження для моніторингу об'єктів, до яких воно не має доступу.

Ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану.

У відповідь на це Тегеран поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди. Іранський уряд заявив, що не вважає себе зобов'язаним дотримуватися умов ядерної угоди. Надалі Тегеран планує розвивати свою ядерну програму та збагачувати уран без обмежень.

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