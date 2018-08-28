МАГАТЕ: Іран дотримується ядерної угоди

Іран, незважаючи на тиск з боку США, продовжує дотримуватися умов ядерної угоди. Про це йдеться в новому квартальному звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє в четвер, 30 серпня інформагенція dpa з посиланням на копію документа.

У доповіді наголошується, що Тегеран в сфері збагачення урану знову не вичерпав встановленого ліміту в 300 кілограмів. Згідно з умовами угоди, не велося і подальшого будівництва реактора на важкій воді в місті Арак, здатного виробляти плутоній, придатний до використання у військових цілях. Іран також забезпечив інспекторам МАГАТЕ безперешкодний доступ до своїх атомних об'єктів, йдеться в документі.

Жодних порушень

Міжнародна угода з атомної програми Тегерана була укладена в 2015 році, щоб не дозволити Ірану створити ядерну зброю. З початку інспекцій в січні 2016 року, жодних порушень цього договору з боку Тегерана виявлено не було. Однак США в травні 2018 року в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди.

На початку серпня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження економічних санкцій проти Ірану. 4 листопада мають набрати чинності нові штрафні заходи, спрямовані переважно проти фінансового і енергетичного секторів іранської економіки. США різко критикують умови атомної угоди з Тегераном. У Вашингтоні наголошують, що цей договір носить лише тимчасовий характер і тому по суті не перешкоджає розробці ядерної зброї в Ірані.

Інші партнери по угоді - Німеччина, Китай, Франція, Великобританія і Росія - мають намір врятувати цей договір. Той факт, що МАГАТЕ знову підтвердило дотримання Іраном атомної угоди - дуже позитивна новина, зазначили джерела в дипломатичних колах. На думку Євросоюзу, повний крах договору про атомну програму Ірану призведе до подальшої дестабілізації і без того нестабільного регіону.

Тим часом Іран, що потерпає від економічних санкцій, подав на США позов у Міжнародний суд в Гаазі ,намагаючись домогтися рішення про скасування запроваджених проти нього штрафних заходів.