 МАГАТЕ: Іран дотримується ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

МАГАТЕ: Іран дотримується ядерної угоди

З моменту укладення міжнародних домовленостей з Іраном у 2015 році порушень цього документа не зафіксовано, йдеться в квартальному звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики.

Іранський реактор в Араку

Іранський реактор в Араку

Іран, незважаючи на тиск з боку США, продовжує дотримуватися умов ядерної угоди. Про це йдеться в новому квартальному звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє в четвер, 30 серпня інформагенція dpa з посиланням на копію документа.

У доповіді наголошується, що Тегеран в сфері збагачення урану знову не вичерпав встановленого ліміту в 300 кілограмів. Згідно з умовами угоди, не велося і подальшого будівництва реактора на важкій воді в місті Арак, здатного виробляти плутоній, придатний до використання у військових цілях. Іран також забезпечив інспекторам МАГАТЕ безперешкодний доступ до своїх атомних об'єктів, йдеться в документі.

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США вважають, що суд ООН не може виносити рішень щодо американських санкцій, оскільки США мають право на захист своїх інтересів. (28.08.2018)

Жодних порушень

Міжнародна угода з атомної програми Тегерана була укладена в 2015 році, щоб не дозволити Ірану створити ядерну зброю. З початку інспекцій в січні 2016 року, жодних порушень цього договору з боку Тегерана виявлено не було. Однак США в травні 2018 року в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди.

На початку серпня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження економічних санкцій проти Ірану. 4 листопада мають набрати чинності нові штрафні заходи, спрямовані переважно проти фінансового і енергетичного секторів іранської економіки. США різко критикують умови атомної угоди з Тегераном. У Вашингтоні наголошують, що цей договір носить лише тимчасовий характер і тому по суті не перешкоджає розробці ядерної зброї в Ірані.

Інші партнери по угоді - Німеччина, Китай, Франція, Великобританія і Росія - мають намір врятувати цей договір. Той факт, що МАГАТЕ знову підтвердило дотримання Іраном атомної угоди - дуже позитивна новина, зазначили джерела в дипломатичних колах. На думку Євросоюзу, повний крах договору про атомну програму Ірану призведе до подальшої дестабілізації і без того нестабільного регіону.

Тим часом Іран, що потерпає від економічних санкцій, подав на США позов у Міжнародний суд в Гаазі ,намагаючись домогтися рішення про скасування запроваджених проти нього штрафних заходів.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможлилвення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 20181 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торгові обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не знаходилися, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів хімічною зброєю.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як Адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Але принаймні одне рішення Обами ще залишаються в силі, але завозити в США кубинський ром та кубинські сигари досі незаконно.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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