МАГАТЕ ухвалило жорстку резолюцію щодо Ірану

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зайняло жорстку позицію у конфлікті навколо атомної програми Ірану. Рада керуючих МАГАТЕ у п'ятницю, 19 червня, ухвалила резолюцію з критикою на адресу Тегерана, в якій міститься вимога забезпечити інспекторам агентства доступ до двох підозрілих об'єктів, де, можливо, в минулому велася певна діяльність в рамках іранської ядерної програми, повідомляє агенція dpa. У доповіді МАГАТЕ вказується, що на території цих об'єктів могла бути проведена санітарна обробка з метою видалення слідів такої діяльності у минулому.

В резолюції МАГАТЕ наголошується, що Іран повинен "повністю співпрацювати з агентством і задовольняти запити агентства без будь-яких подальших затримок".

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Це перша подібна резолюція МАГАТЕ з 2012 року. Об'єкти, на доступі до яких наполягає агентство, імовірно не мають відношення до нинішньої атомної програми Тегерана. У той же час МАГАТЕ бажає упевнитися в тому, що Іран коректно задокументував свою колишню діяльність на цих об'єктах, а також дані про свою атомну програму в цілому.

Зазначається, що резолюція не була ухвалена одноголосно. З 35 членів ради МАГАТЕ підтримали резолюцію 25 членів, серед яких Німеччина, Франція і Великобританія. У свою чергу Росія і Китай голосували проти. На думку представників Китая і Росії, ця резолюція може тільки погіршити ситуацію і може мати "величезні наслідки", як було повідомлено в Twitter представниками від Китаю.

Іран погрожує заходами у відповідь

На початку цього тижня представники МЗС Ірану неодноразово погрожували, що така резолюція може нашкодити відносинам Тегерана і МАГАТЕ. Після резолюції з'явилися повідомлення, що Іран не буде її визнавати.

"Іран рішуче відкидає цю резолюцію і свого часу відреагує відповідним чином", - заявив посол країни в МАГАТЕ Казем Гарібабаді, повідомляє іранське інформаційне агентство Іsna.

Ядерна угода з Іраном

У червні 2015 року п'ять країн-постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду, яка передбачала можливість використання Іраном ядерної енергетики в обмін на гарантії, що він не матиме ядерної зброї. Президент США Дональд Трамп у травні 2018 року в односторонньому порядку вийшов з цієї угоди і запровадив проти Тегерана нові санкції.

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У відповідь на вихід США з ядерної угоди з Іраном та відновлення чинності американських санкцій проти Тегерана, останній став оголошувати поетапні відмови від дотримання пунктів ядерної угоди. Інші підписанти цієї угоди з Іраном - Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - наголошували, що не мають наміру виходити з угоди.