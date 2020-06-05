 МАГАТЕ ухвалило жорстку резолюцію щодо Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

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Новини

МАГАТЕ ухвалило жорстку резолюцію щодо Ірану

Рада керуючих МАГАТЕ вимагає доступу до двох підозрілих об'єктів в Ірані, які можуть мати відношення до атомної програми. У Тегерані погрожують заходами у відповідь.

Ради керуючих МАГАТЕ у Відні

Ради керуючих МАГАТЕ у Відні

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зайняло жорстку позицію у конфлікті навколо атомної програми Ірану. Рада керуючих МАГАТЕ у п'ятницю, 19 червня, ухвалила резолюцію з критикою на адресу Тегерана, в якій міститься вимога забезпечити інспекторам агентства доступ до двох підозрілих об'єктів, де, можливо, в минулому велася певна діяльність в рамках іранської ядерної програми, повідомляє агенція dpa. У доповіді МАГАТЕ вказується, що на території цих об'єктів могла бути проведена санітарна обробка з метою видалення слідів такої діяльності у минулому.

В резолюції МАГАТЕ наголошується, що Іран повинен "повністю співпрацювати з агентством і задовольняти запити агентства без будь-яких подальших затримок".

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Це перша подібна резолюція МАГАТЕ з 2012 року. Об'єкти, на доступі до яких наполягає агентство, імовірно не мають відношення до нинішньої атомної програми Тегерана. У той же час МАГАТЕ бажає упевнитися в тому, що Іран коректно задокументував свою колишню діяльність на цих об'єктах, а також дані про свою атомну програму в цілому.

Зазначається, що резолюція не була ухвалена одноголосно. З 35 членів ради МАГАТЕ підтримали резолюцію  25 членів, серед яких Німеччина, Франція і Великобританія. У свою чергу Росія і Китай голосували проти. На думку представників Китая і Росії, ця резолюція може тільки погіршити ситуацію і може мати "величезні наслідки", як було повідомлено в Twitter представниками від Китаю.

Іран погрожує заходами у відповідь

На початку цього тижня представники МЗС Ірану неодноразово погрожували, що така резолюція може нашкодити відносинам Тегерана і МАГАТЕ. Після резолюції з'явилися повідомлення, що Іран не буде її визнавати.

"Іран рішуче відкидає цю резолюцію і свого часу відреагує відповідним чином", - заявив посол країни в МАГАТЕ Казем Гарібабаді, повідомляє іранське інформаційне агентство Іsna.

Ядерна угода з Іраном

У червні 2015 року п'ять країн-постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду, яка передбачала можливість використання Іраном ядерної енергетики в обмін на гарантії, що він не матиме ядерної зброї. Президент США Дональд Трамп у травні 2018 року в односторонньому порядку вийшов з цієї угоди і запровадив проти Тегерана нові санкції.

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У відповідь на вихід США з ядерної угоди з Іраном та відновлення чинності американських санкцій проти Тегерана, останній став оголошувати поетапні відмови від дотримання пунктів ядерної угоди. Інші підписанти цієї угоди з Іраном - Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - наголошували, що не мають наміру виходити з угоди.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

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    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

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    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

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    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


 

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