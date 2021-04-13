МАГАТЕ підтверджує, що Іран почав процес збагачення урану до 60 відсотків

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) увечері в суботу, 18 квітня, підтвердило попередні заяви іранської влади про те, що в Ірані розпочався процес збагачення урану до 60 відсотків. "Агенство сьогодні з'ясувало, що Іран почав виробництво урану, збагаченого до 60 відсотків... з використанням центрифуг на збагачувальному заводі в Натанзі", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Нагадаємо, що після інциденту на іранському ядерному об'єкті в Натанзі, в якому влада країни звинуватила Ізраїль, Тегеран заявив про намір з 14 квітня збагачувати уран до 60 відсотків. У ніч на 11 квітня на ядерному об'єкті в Натанзі стався інцидент - вибух, який влада країни назвала "терактом", до якого причетний Ізраїль. "Ми засуджуємо теракт в Натанзі і спробу ворогів Ірану перешкодити прогресу країни в атомній сфері", - заявив увечері в той же день глава Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Алі Акбар Салехі.

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Міністерства закордонних справ Німеччини, Франції та Великобританії 14 квітня засудили наміри Ірану продовжити процес збагачення урану з метою довести цей рівень до 60 відсотків. "Це є серйозним розвитком подій, оскільки виробництво високозбагаченого урану є важливим кроком у розробці ядерної зброї", - йдеться у спільній заяві зовнішньополітичних відомств трьох країн.

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У Берліні, Парижі та Лондоні наголошують, що Тегеран не має жодних переконливих підстав для того, щоб мати у своєму розпорядженні уран, збагачений такою мірою. У трьох країнах вважають, що такі дії Ірану ставлять під загрозу дипломатичні зусилля, спрямовані на порятунок угоди щодо ядерної програми Тегерану.