МАГАТЕ проведе 10 липня екстрене засідання по Ірану

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на екстреному засіданні 10 липня обговорить розвиток подій навколо ядерної програми Ірану. З проханням провести цю надзвичайну зустріч звернулася представниця США при міжнародних організаціях у Відні Джекі Волкотт, повідомляє агенція dpa в п'ятницю, 5 липня.

Як зазначив у своєму мікроблозі Twitter радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, на Іран слід чинити тиск, щоб він відмовився від своїх ядерних амбіцій. За його словами, темою обговорень 10 липня стануть "неприпустимі дії Ірану в ядерній сфері".

Раніше МАГАТЕ підтвердило, що Тегеран вперше порушив положення міжнародної ядерної угоди, укладеної в 2015 році, і перевищив ліміт зберігання збагаченого урану. Низка країн ЄС, включаючи Німеччину, застерегли Іран від подальших порушень угоди.

Однак після цього іранський президент Хасан Роухані заявив, що Тегеран сам буде визначати необхідний їм рівень збагачення урану. "Від 7 липня ступінь збагачення більше не буде обмежуватися 3,67 відсотка. Ми знімаємо з себе це зобов'язання", - сказав він.

Конфлікт з Іраном загострився після того, як Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках ядерної угоди, з якого США вийшли в односторонньому порядку в травні 2018 року. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана і направив в регіон військові кораблі і бомбардувальники.