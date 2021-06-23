МАГАТЕ: КНДР могла знову запустити реактор в Йонбені

КНДР могла знову запустити свій експериментальний ядерний реактор в науково-дослідному центрі в Йонбені (провінція Пхенан-Пукто). Про це йдеться в поширеному в неділю, 29 серпня, річному звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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"З початку липня 2021 року з'явилися відповідні ознаки, в тому числі скидання води для охолодження, що пов'язане з роботою реактора", - наголошується в доповіді. "Ці останні ознаки викликають глибоку тривогу", - йдеться в документі.

Про те, що зафіксовані перші можливі ознаки перезапуску цього ядерного об'єкта, в МАГАТЕ говорили ще в червні, нагадало агентство Reuters. На думку експертів, реактор може використовуватися для вироблення з відпрацьованого палива збройового плутонію.

МАГАТЕ не може контролювати ядерну діяльність Пхеньяна

МАГАТЕ не має прямого способу контролювати ядерну діяльність Північної Кореї відтоді, як 2009 року влада в Пхеньяні вислала з КНДР інспекторів агентства. Зараз МАГАТЕ спостерігає за Північною Кореєю переважно за допомогою супутникових знімків.

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У центрі в Йонбені розташований завод зі збагачення урану і реактор потужністю 5 МВт. За оцінкою експертів, за один рік в ньому можна отримати плутоній, кількості якого буде достатньо для виготовлення кількох ядерних боєзарядів. Реактор почали демонтувати в 2007 році - згідно з угодами представників "шістки" (Росії, Китаю, США, Японії, КНДР і Південної Кореї) про надання Північній Кореї економічної допомоги в обмін на згортання її ядерних програм.