 МАГАТЕ: КНДР могла знову запустити реактор в Йонбені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

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Новини

МАГАТЕ: КНДР могла знову запустити реактор в Йонбені

Про запуск реактора в Йонбені може свідчити скидання води для охолодження, вважають у МАГАТЕ.

Ядерний комплекс у Йонбені

Комплекс в Йонбені

КНДР могла знову запустити свій експериментальний ядерний реактор в науково-дослідному центрі в Йонбені (провінція Пхенан-Пукто). Про це йдеться в поширеному в неділю, 29 серпня, річному звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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"З початку липня 2021 року з'явилися відповідні ознаки, в тому числі скидання води для охолодження, що пов'язане з роботою реактора", - наголошується в доповіді. "Ці останні ознаки викликають глибоку тривогу", - йдеться в документі.

Про те, що зафіксовані перші можливі ознаки перезапуску цього ядерного об'єкта, в МАГАТЕ говорили ще в червні, нагадало агентство Reuters. На думку експертів, реактор може використовуватися для вироблення з відпрацьованого палива збройового плутонію.

МАГАТЕ не може контролювати ядерну діяльність Пхеньяна

МАГАТЕ не має прямого способу контролювати ядерну діяльність Північної Кореї відтоді, як 2009 року влада в Пхеньяні вислала з КНДР інспекторів агентства. Зараз МАГАТЕ спостерігає за Північною Кореєю переважно за допомогою супутникових знімків.

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У центрі в Йонбені розташований завод зі збагачення урану і реактор потужністю 5 МВт. За оцінкою експертів, за один рік в ньому можна отримати плутоній, кількості якого буде достатньо для виготовлення кількох ядерних боєзарядів. Реактор почали демонтувати в 2007 році - згідно з угодами представників "шістки" (Росії, Китаю, США, Японії, КНДР і Південної Кореї) про надання Північній Кореї економічної допомоги в обмін на згортання її ядерних програм.

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    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

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    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

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  • Ракета Хвасон-14

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    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

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    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

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    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

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    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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