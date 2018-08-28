Маас: ЄС у зовнішній політиці має ухвалювати рішення більшістю, а не одностайно

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) виступає за скасування принципу одноголосного ухвалення рішень усіма членами Європейського Союзу у зовнішньополітичних питаннях.

"Дуже важливо, щоб певні зовнішньополітичні рішення у майбутньому ми (ЄС. - Ред.) могли ухвалювати не лише одностайно", - заявив Маас в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, що вийшла друком у неділю, 2 вересня. Він висловив переконання, що ухвалення рішень більшістю голосів у ЄС захищатиме блок від того, що інші сили з-за меж Євросоюзу зможуть "підкупити" одного з його членів і таким чином заблокувати процес ухвалення рішення. Німецький міністр сподівається, що держави-члени ЄС розпочнуть розгляд цієї пропозиції після виборів до Європарламенту, які мають відбутися в травні 2019 року.

Водночас Маас висловив переконання, що країни-члени не потрібно змушувати приймати на своїй території біженців шляхом ухвалення відповідних рішень більшістю голосів у ЄС. "Це було б нерозумно. Ми не повинні допустити, щоб питання міграції й надалі було яблуком розбрату", - зауважив він. За його словами, члени ЄС, які не бажають приймати біженців, мають "взяти відповідальність в інших питаннях", наприклад, у боротьбі проти виникнення причин міграції з країн Африки.

Нагадаємо, раніше представники низки держав ЄС, зокрема Угорщини, Австрії та Італії, погрожували не підтримати подовження санкції щодо Росії через анексію Криму та агресію на Донбасі - рішення, яке ухвалюється одностайно усіма членами ЄС. Утім, поки що ці погрози не були втілені у життя.