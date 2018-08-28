Маас: ЄС у зовнішній політиці має ухвалювати рішення більшістю, а не одностайно

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас переконаний, що ЄС повинен ухвалювати певні рішення щодо зовнішньої політики більшістю голосів. Це повинно убезпечити Євросоюз від "підкупу" окремих членів та блокування ними рішень.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) виступає за скасування принципу одноголосного ухвалення рішень усіма членами Європейського Союзу у зовнішньополітичних питаннях.
"Дуже важливо, щоб певні зовнішньополітичні рішення у майбутньому ми (ЄС. - Ред.) могли ухвалювати не лише одностайно", - заявив Маас в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, що вийшла друком у неділю, 2 вересня. Він висловив переконання, що ухвалення рішень більшістю голосів у ЄС захищатиме блок від того, що інші сили з-за меж Євросоюзу зможуть "підкупити" одного з його членів і таким чином заблокувати процес ухвалення рішення. Німецький міністр сподівається, що держави-члени ЄС розпочнуть розгляд цієї пропозиції після виборів до Європарламенту, які мають відбутися в травні 2019 року.
Водночас Маас висловив переконання, що країни-члени не потрібно змушувати приймати на своїй території біженців шляхом ухвалення відповідних рішень більшістю голосів у ЄС. "Це було б нерозумно. Ми не повинні допустити, щоб питання міграції й надалі було яблуком розбрату", - зауважив він. За його словами, члени ЄС, які не бажають приймати біженців, мають "взяти відповідальність в інших питаннях", наприклад, у боротьбі проти виникнення причин міграції з країн Африки.
Нагадаємо, раніше представники низки держав ЄС, зокрема Угорщини, Австрії та Італії, погрожували не підтримати подовження санкції щодо Росії через анексію Криму та агресію на Донбасі - рішення, яке ухвалюється одностайно усіма членами ЄС. Утім, поки що ці погрози не були втілені у життя.