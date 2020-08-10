Маас: ЄС може відновити санкції проти Білорусі

Європейський Союз може відновити санкції проти Білорусі після президентських виборів у цій країні. Про це в понеділок, 10 серпня, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

Надіям на демократичний прогрес у Білорусі "завдано гіркого удару", заявив міністр. За його словами, ознак проведення вільних і справедливих виборів в країні взагалі не було видно. "Натомість ми мусили стати свідками насильства, залякування та затримань", - зазначив Маас, цитує агентство dpa. Він також закликав до негайного звільнення затриманих напередодні під час протестів демонстрантів.

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В останні роки ЄС скасував більшість своїх санкцій проти Білорусі, проте Маас закликав до перегляду цього рішення "у світі подій останніх тижнів та днів". Раніше представники ЄС засудили жорсткі дії білоруських силовиків щодо протестувальників та закликали владу в Мінську поважати основні свободи громадян.

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися протести проти підсумків президентських виборів, переможцем яких оголошено чинного президента країни Олександра Лукашенка. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акцій протесту. МВС Білорусі заперечило інформацію про загибель демонстранта.

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