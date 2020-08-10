Маас: ЄС може відновити санкції проти Білорусі

Європейський Союз може відновити санкції проти Білорусі після президентських виборів у цій країні. Про це в понеділок, 10 серпня, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).
Надіям на демократичний прогрес у Білорусі "завдано гіркого удару", заявив міністр. За його словами, ознак проведення вільних і справедливих виборів в країні взагалі не було видно. "Натомість ми мусили стати свідками насильства, залякування та затримань", - зазначив Маас, цитує агентство dpa. Він також закликав до негайного звільнення затриманих напередодні під час протестів демонстрантів.
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В останні роки ЄС скасував більшість своїх санкцій проти Білорусі, проте Маас закликав до перегляду цього рішення "у світі подій останніх тижнів та днів". Раніше представники ЄС засудили жорсткі дії білоруських силовиків щодо протестувальників та закликали владу в Мінську поважати основні свободи громадян.
Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися протести проти підсумків президентських виборів, переможцем яких оголошено чинного президента країни Олександра Лукашенка. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акцій протесту. МВС Білорусі заперечило інформацію про загибель демонстранта.
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Ніч протестів у Білорусі
Жорсткий розгін
У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.
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Ніч протестів у Білорусі
Щонайменше один загиблий
За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.
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Ніч протестів у Білорусі
Очікуваний результат
Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.
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Ніч протестів у Білорусі
Мінськ - центр протестів
Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.
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Ніч протестів у Білорусі
Понад 10 тисяч демонстрантів
Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.
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Ніч протестів у Білорусі
Тисячі затриманих
Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.
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Ніч протестів у Білорусі
Перед страхом ув'язнення
Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.
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Ніч протестів у Білорусі
Розгублений протест
За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.
Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик