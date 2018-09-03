Маас у Туреччині: нормалізація відносин і підготовка до візиту Ердогана

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у середу, 5 вересня, прибув до Туреччини. Його візит має стати підготовкою до візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до ФРН, який запланованого на кінець вересня, передає агенція dpa.

У ході дводенного візиту заплановані зустрічі Мааса із президентом Туреччини, міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу та спікером парламенту Біналі Їлдиримом. Одним із головних питань, які мають бути обговорені під час зустрічей, стане звільнення німецьких затриманих з турецьких в'язниць. "Не секрет, що події у Туреччині, особливо порушення прав людини, турбує нас та затьмарює наші відносини", - заявив Маас перед відльотом до Анкари.

Іншим важливим питанням стане наступ Туреччини у сирійській провінції Ідліб. Маас заявив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб допомогти у пошуку "політичного рішення в Сирії" та запобігти гуманітарній катастрофі в Ідлібі.

Окрім того, Маас зустрінеться із представниками німецького бізнесу у Туреччині. Зараз там працює близько 7100 німецьких компаній. Раніше Маас та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відкинули ймовірність надання Туреччині фінансової допомоги.

Спостерігачі вважають, що візит очільника МЗС є сигналом обох сторін до покращення відносин, які останніми роками значно ускладнились. Після зустрічі із Маасом Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина прагне нормалізувати відносини із ФРН без жодних передумов. "Для нормалізації не може бути жодних умов та торгів", - заявив він.

Оглядасі зазначають, що Туреччина намагається зблизитися з європейськими країнами на тлі загострення конфлікту зі США через відмову звільнити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона.