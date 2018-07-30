 Маас підтвердив державний візит Ердогана до ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

Маас підтвердив державний візит Ердогана до ФРН

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас підтвердив, що турецький президент Реджеп Ердоган відвідає з візитом ФРН. На думку Мааса, державний візит - це нагода обговорити з Ердоганом складні питання.

Гайко Маас вважає візит Ердогана необхідним для підтримки діалогу

Гайко Маас вважає візит Ердогана необхідним для підтримки діалогу

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у понеділок, 30 липня, підтвердив, що планується візит турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана до ФРН. При цьому міністр відповів на критику організації даного візиту. "Той факт, що державний візит відбудеться з усіма почестями, не призведе до того, що незручні питання не обговорюватимуться", - цитує Мааса інформагенція Reuters.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Раніше лідер німецьких Зелених у Бундестазі Джем Ездемір (Cem Özdemir) засудив плани зустрічі президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) з Ердоганом. Ездемір наголосив, що таку зустріч не проводив би "жодний нормальний президент у демократичній державі". У відомстві федерального президента стверджують, що точну дату візиту Ердогана досі не визначено. Газета Bild повідомляла, що візит Ердогана заплановано на кінець вересня.

Нагадаємо, що 9 липня Ердоган склав присягу президента після перемоги на виборах у червні. Його обрання завершило перехід до президентської форми правління в Туреччині, що забезпечило істотне розширення його повноважень. Впродовж останніх двох років турецька влада здійснювала звільнення, затримання і арешти людей, підозрюваних у співпраці з імовірними організаторами спроби військового перевороту у липні 2016 року. Внаслідок переслідувань було ув'язнено і низку німецьких журналістів, яким серед іншого закидали співпрацю з терористами.

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