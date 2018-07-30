Маас підтвердив державний візит Ердогана до ФРН

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у понеділок, 30 липня, підтвердив, що планується візит турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана до ФРН. При цьому міністр відповів на критику організації даного візиту. "Той факт, що державний візит відбудеться з усіма почестями, не призведе до того, що незручні питання не обговорюватимуться", - цитує Мааса інформагенція Reuters.

Реджеп Таїп Ердоган

Раніше лідер німецьких Зелених у Бундестазі Джем Ездемір (Cem Özdemir) засудив плани зустрічі президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) з Ердоганом. Ездемір наголосив, що таку зустріч не проводив би "жодний нормальний президент у демократичній державі". У відомстві федерального президента стверджують, що точну дату візиту Ердогана досі не визначено. Газета Bild повідомляла, що візит Ердогана заплановано на кінець вересня.

Нагадаємо, що 9 липня Ердоган склав присягу президента після перемоги на виборах у червні. Його обрання завершило перехід до президентської форми правління в Туреччині, що забезпечило істотне розширення його повноважень. Впродовж останніх двох років турецька влада здійснювала звільнення, затримання і арешти людей, підозрюваних у співпраці з імовірними організаторами спроби військового перевороту у липні 2016 року. Внаслідок переслідувань було ув'язнено і низку німецьких журналістів, яким серед іншого закидали співпрацю з терористами.