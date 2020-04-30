 Маас про кризу на Донбасі: пандемія не має бути ″фіговим листком″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

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Новини

Маас про кризу на Донбасі: пандемія не має бути "фіговим листком"

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас закликав Росію та Україну до швидкого виконання мінських домовленостей попри пандемію COVID-19.

Гайко Маас

Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) закликав Росію та Україну до швидкого виконання мінських домовленостей. Пандемія COVID-19 не повинна бути "фіговим листком", що дозволяє загальмувати вже узгоджені процеси, заявив Маас у четвер, 30 квітня, після відеоконференції міністрів закордонних справ у "нормандському" форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Рішення, яких було досягнуто в Мінську та під час "нормандського" саміту в Парижі в грудні 2019 року, "не повинні бути зруйновані", заявив Маас. За його словами, найважливіше - досягнути постійного та всеохопного припинення вогню.

Також треба невідкладно покращити гуманітарну ситуацію на Cході України, вважає міністр, адже закриття лінії розмежування через пандемію COVID-19 завдає значних проблем місцевому населенню. "Вкрай потрібно" також досягти прогресу в процесі розмінування, сказав Маас. Він також анонсував проведення в травні наступної відеоконференції в "нормандському" форматі.

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