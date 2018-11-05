 Маас про вибори до Конгресу США: ЄС має єднатися | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2018

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Новини

Маас про вибори до Конгресу США: ЄС має єднатися

Після проміжних виборів до Конгресу США, очільник МЗС Німеччини закликає Європу до єднання і очікує плідної роботи зі Сполученими Штатами.

Гайко Маас

Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав країни ЄС посилювати співпрацю. Цей заклик пролунав у відповідь на перші результати проміжних виборів до Конгресу США. ЄС має зміцнити власні переговірні позиції в обході торговельних мит, у питаннях безпеки, або ж у боротьбі з глобальним потеплінням, заявив у середу, 7 листопада, очільник МЗС ФРН. "На гасло "Америка передусім" ми маємо знайти відповідь по цей бік Атлантичного океану. Для мене і для нас усіх очевидно, що це має бути гасло "Об'єднана Європа". Ми маємо діяти разом як європейці", - підкреслив Маас.

Міністр закордонних справ ФРН також наголосив, що США залишається і надалі буде найважливішим партнером Німеччини за межами Європи. Маас також висловив очікування плідної подальшої співпраці з Конгресом США.

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США на проміжних виборах 6 листопада здобули щонайменше 218 місць у Палаті представників, нижній палаті Конгресу США. При цьому вони перемогли у принаймні 24 округах, які раніше утримували республіканці.

Більшість у Палаті представників дозволить демократам очолити важливі комітети, а також більш ретельно розслідувати імовірне втручання Росії у вибори 2016 року.  Також до Палати представників було обрано рекордну кількість жінок - щонайменше 99, що є більшим за попередній рекорд - 84.

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