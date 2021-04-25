Маас прокоментував заяви про відведення російських військ від кордону України

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) привітав оголошене Росією відведення військ з прикордонного з Україною регіону. Про це він заявив у вівторок, 27 квітня, під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчком.

При цьому він наголосив, що за словами мають швидко слідувати дії. Втім, на думку Мааса, необхідні й подальші кроки. Серед них міністр назвав зняття обмежень на судноплавство в Чорному морі та дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ ФРН закликав вирішувати проблеми через діалог.

У свою чергу, Корчок запевнив, що Словаччина підтримує міжнародне співтовариство та Німеччину в намаганнях досягти миру. Він також наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

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Загострення на Донбасі та в Чорному морі

Нагадаємо, в квітні Росія сконцентрувала на кордонах з Україною велику кількість військ, що викликало занепокоєння в Києві, а також у США та ЄС. Утім, 23 квітня в міністерстві оборони Росії заявили, що російські військові, які брали участь у "заходах раптової перевірки" в анексованому Криму, почали повертатися у пункти постійної дислокації.

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А з 24 квітня Росія заборонила прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у трьох районах Чорного моря. Обмеження триватимуть до 31 жовтня. Під заборону потрапила ділянка акваторії вздовж узбережжя анексованого Росією українського півострова Крим, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова і невелика ділянка біля західного краю Криму. Керченська протока і підходи до неї залишилися вільними для судноплавства.