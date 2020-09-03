Маас пояснив, коли будуть санкції ЄС проти РФ через отруєння Навального

Євросоюз запровадить санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального, якщо Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердить, що опозиціонера отруїли бойовою отрутою "Новачок". Такий розвиток подій прогнозує міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю виданню t-online, оприлюдненому в суботу, 3 жовтня. Німеччина спрямувала матеріали щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Організацію з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). "Якщо результат експертизи німецької, шведської та французької лабораторій щодо отруєння Навального "Новачком", підтвердиться, то Євросоюз дасть на це чітку відповідь", - зазначив глава МЗС ФРН.

На запитання, як реагуватиме ЄС, Маас відповів: "Це спільно вирішуватимуть усі країни-члени ЄС. Я переконаний у тому, що в такому разі санкцій не уникнути".

Читайте також: Меркель таємно відвідала Навального в клініці - Spiegel

Він уточнив, що санкції завжди мають бути цілеспрямовані й відповідні. "Таке кричуще порушення міжнародної угоди про хімічну зброю не може залишитися без відповіді. Щодо цього в Європі є спільна думка", - зазначив Маас.

На запитання, чи не не могла б Німеччина у відповідь припинити проєкт будівництва газогону "Північний потік-2", міністр відповів, що необхідно ретельно продумати, які наслідки матиме випадок Навального. "У будівництві газопроводу беруть участь понад 100 європейських компаній, половина з них - німецькі. Тому багато європейських працівників і працівниць могли б постраждати внаслідок припинення будівництва", зауважив він.

Читайте також: Сенатори США запропонували персональні санкції проти РФ через отруєння Навального

Навальний звинуватив у своєму отруєнні Путіна

Нещодавно Навальний у інтерв'ю тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Він уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося.

Незабаром після цього інтерв'ю прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Навальний працює на ЦРУ США.

Навальний у відповідь заявив, що подасть на Пєскова до суду, і вимагає надати докази його нібито співпраці з ЦРУ.

Читайте також: Навального виписали з берлінської клініки Charité

Отруєння російського опозиціонера

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів із Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доставили для лікування в Берлін. Росіянин 19 діб перебував у штучній комі. 23 вересня Навального виписали з клініки Charité в Берліні.

Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки Charité провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Згодом аналогічні висновки оприлюднили лабораторії в Швеції та Франції.

Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального і надсилала Берліну кілька запитів про правову допомогу.

Дивитись відео 03:01 Поділитись Німецький токсиколог про "Новачок" і отруєння Навального (08.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3i9qq Німецький токсиколог про "Новачок" і отруєння Навального (08.09.2020)