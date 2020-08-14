Маас говоритиме в Києві про Донбас і реформи в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час одноденного візиту в Україну, що відбудеться 24 серпня, говоритиме з українським керівництвом про пошуки вирішення конфлікту на Донбасі й реформи українського уряду. Про це в п'ятницю, 21 серпня, повідомила пресслужба МЗС ФРН.

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Згідно з повідомленням, керівник німецького дипломатичного відомства під час візиту до Києва у День Незалежості України зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Потім за підсумками зустрічі в українському МЗС планується провести спільну пресконференцію.

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Після цього Гайко Маас проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Темами переговорів серед іншого будуть подальший курс дій в "нормандському форматі" з метою врегулювання конфлікту на Сході України і програма реформ українського уряду", - зазначається в повідомленні пресслужби зовнішньополітичного відомства Німеччини.

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