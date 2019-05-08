Маас висловив глибокий сором через дії нацистів щодо Польщі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у четвер, 1 серпня, відзначив 75-річчя Варшавського повстання у польській столиці. Очільник німецького МЗС заявив про глибокий сором через дії нацистів відносно поляків, інформує агенція dpa.
"Мені соромно за те, що німці зробили в Польщі в ім'я німців", - заявив Маас. За його словами, участь у відзначенні Варшавського повстання сповнює його "смиренням і вдячністю".
Глава МЗС Німеччини відвідав варшавський район Воля, де у 1944 році під час повстання солдати СС вбили близько 50 тисяч людей. Маас нагадав, що Німеччина несе відповідальність за "жах", який відбувався у Варшаві та інших польських містах і селах. Міністр також наголосив, що злочини, вчинені 75 років тому нацистською Німеччиною проти жителів Варшави, "практично не піддаються опису".
"Варшава була зруйнована, але не зломлена", - наголосив Гайко Маас на церемонії. Міністр також висловився за відкриття в Берліні пам'ятника полякам, які стали жертвами нацистів. "Це треба було зробити давно, - заявив Маас. - Такий пам'ятник був би не просто жестом примирення щодо Польщі. Він мав би велике значення і для самих німців".
Варшавське повстання організувала Армія Крайова
Варшавське повстання почалося 1 серпня 1944 року. Його організувало командування підпільної Армії Крайової. Повстання тривало 63 дні і закінчилося капітуляцією поляків. До неї повстанцям вдалося відвоювати частину Варшави.
Під час боїв у польській столиці загинули близько 200 тисяч мирних людей, з якими солдати СС розправлялися з особливою жорстокістю. Після закінчення повстання в жовтні 1944 року близько півмільйона осіб були депортовані, а Варшава була майже вщент зруйнована.
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Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко