 Маас вимагає від Росії уможливити вибори в ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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Маас вимагає від Росії уможливити вибори в ОРДЛО

Глава МЗФ ФРН Гайко Маас переконаний, що Росія повинна використати свій вплив для проведення демократичних виборів у районах Донбасу, які непідконтрольні уряду України.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Проведення демократичних виборів на непідконтрольних Києву територіях на Сході України поки неможливе, заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю інформагенції "Інтерфакс", опублікованому у вівторок, 11 серпня.

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"Необхідних умов для проведення демократичних виборів у областях, непідконтрольних уряду, як це передбачено в Мінських угодах, на даний момент немає. Тут від Москви також вимагається використати свій вплив", - сказав Маас.

За його словами, нещодавно домовлений режим припинення вогню "дає привід для надії". "Режим припинення вогню вперше за довгий час дотримується, що дає людям на Сході України такий необхідний їм перепочинок. При цьому Україна проявила гнучкість і готовність йти назустріч", - зауважив глава МЗС Німеччини.

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Як запевнив Маас, ФРН продовжує робити ставку на "конструктивну участь Росії в "нормандському форматі". "Для того, щоб слова не розходилися з ділом, Росія повинна використовувати свій вплив. Ми, звісно, разом із Францією готові продовжувати формувати цей процес в "нормандському форматі"", - зазначив міністр.

Берлін не погоджується з санкціями США щодо "Північного потоку-2"

Гайко Маас в інтерв'ю також наголосив, що уряд Німеччини не погоджується з екстериторіальними санкціями США щодо "Північного потоку-2". Берлін наполягає, що Європа сама вирішує, в кого купувати енергоносії. "Адже зрозуміло: рішення щодо європейської енергетичної політики ми ухвалюємо в столицях Європи і спільно в Брюсселі. Ми самі вирішуємо, де нам придбавати енергоносії", - зазначив міністр.

За словами Мааса, уряд ФРН чітко заявляє адміністрації США про свою незгоду з екстериторіальними санкціями. "Це - питання суверенітету нашої енергетичної політики, але це й питання створення правової захищеності для наших компаній", - наголосив міністр.

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