 Маасену загрожує відставка після критики уряду ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

Маасену загрожує відставка після критики уряду ФРН

Колишній глава німецької контррозвідки Ганс-ҐеорҐ Маасен продовжує критикувати федеральний уряд і заперечувати, що у Хемніці були облави праворадикалів на мігрантів. Тепер йому загрожує відставка з МВС.

Ганс-Ґеорґ Маасен

Ганс-Ґеорґ Маасен

Колишній голова німецької контррозвідки Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) перебуває на межі відставки через його критику на адресу уряду. Ввечері в неділю, 4 листопада, джерела dpa повідомили, що міністерство внутрішніх справ розглядає можливе звільнення Маасена або його ранній вихід на пенсію після того, як він продовжив різко заперечувати, що в Хемніці відбувалися цькування іноземців, а також критикував уряд.

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На даний момент вісім підозрюваних членів викритого поліцією праворадикального терористичного угруповання "Революція Хемніц" перебувають під вартою, заявили в Федеральній прокуратурі Німеччини. (02.10.2018)

У питанні нового призначення Ганса-Ґеорґа Маасена, якого вирішили усунути з посади голови Федерального відомства з охорони конституції, коаліційні партії припустилися помилок, визнала канцлерка ФРН Анґела Меркель. (24.09.2018)

Скандал навколо Маасена, котрий коштував йому посади в Федеральному відомстві з охорони конституції, спричинили висловлені ним в інтерв'ю виданню Bild сумніви щодо того, що в місті Хемніц справді були "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням мігрантів. Маасен тоді зазначив, що є "вагомі причини" вважати, що це відео - "цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, можливо, щоб відвернути громадськість від вбивства в Хемніці".

Згодом Маасену закинули нібито незаконну передачу конфіденційної інформації з ще неопублікованого звіту очолюваної ним спецслужби депутатові Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Утім, у самому відомстві заперечили, що Маасен діяв з порушенням закону.

Керівники партій "великої коаліції" - ХДС, ХСС та СДПН - після тривалої дискусії у вересні домовилися, що Маасен залишить свою посаду очільника контррозвідки та перейде на посаду держсекретаря в міністерстві внутрішніх справ, що також означало більшу зарплатню. Досягнутий компроміс піддали різкій критиці у лавах СДПН, назвавши його відставкою з підвищенням. Після ще раунду переговорів Маасена зробили спеціальним радником у міністерстві.

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