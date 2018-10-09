Лічильники тепла у старих будинках в Україні: встановити можливо, але непросто

Кабінет міністрів України цього місяця ухвалив постанову, яка дозволяє встановлювати прилади обліку тепла у старих будинках. Відтепер їх мешканці мають змогу регулювати температуру в своїх помешканнях і платити виключно за спожите тепло. Та скористатись цією можливістю можна лише за кількох умов.

Радянська житлова спадщина

До 2009 року в Україні діяли державні будівельні норми, за якими проектувалися і будувалися будинки виключно з вертикальною розводкою труб системи опалювання: коли теплоносій подається трубою, яка йде згори донизу через весь будинок, не роблячи "замкнене теплове коло" у кожній квартирі. Виміряти скільки саме теплової енергії "зайшло" в окрему квартиру, а також скільки ця квартира "спожила" тепла за такої системи опалення, -неможливо. "Усі старі будинки з вертикальною розводкою. В радянські часи заощаджували на металі для трубопроводу, тому встановлювали вертикальну систему опалення. Так було дешевше і швидше", - пояснює експерт з систем теплопостачання, засновник платформи "Місто Energy" Микола Політикін.

Микола Політикін демонструє нову систему

За його словами, загалом ця система працює стабільно, але щойно хтось зі сусідів себе в квартирі переробив батареї чи замінив старі труби на пластикові, то вся опалювальна система будинку враз розбалансовується. "У одного стає холодно, в іншого гаряче. Хтось будинку взимку відкриває вікна, а хтось мерзне, але при цьому всі платять однаково і неможливо це регулювати", - зауважує Політикін.

За деякими даними, понад 90 відсотків будинків в Україні мають саме вертикальну опалювальну систему. Тому урядову постанову, яка дозволяє встановлювати прилади обліку тепла у старих будинках, експерти вважають "революційною" для українського житлово-комунального господарства.

Як працюватиме нововведення?

У старих будинках з вертикальною розводкою неможливо встановити звичайні поквартирні теплові лічильники, які встановлюють у нових будинках з горизонтальною та змішаною системою опалення. У квартирах старих будинків кабмін пропонує встановлювати так званий "прилад розподілення теплової енергії". Це електронний датчик, який монтується безпосередньо на кожну батарею у квартирі. Датчики з кожного радіатора передають інформацію на концентратор, який також встановлюється у квартирі. У підвалі будинку має стояти загальний концентратор, який збиратиме дані з усіх квартир. "Також потрібен загальнобудинковий лічильник тепла, який обліковує фактично спожите будинком тепло. Відповідно до зібраних даних з квартирних датчиків і загального лічильника, визначатиметься, хто фактично скільки спожив", - пояснює схему роботи "приладів розподілення теплової енергії" директор підприємства "Енергозбут", що є частиною "Київтеплоенерго", Костянтин Лопатін.

Втім документів, які регламентують облік теплової енергії у старих будинках ще немає. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України розробило наказ про запровадження абонентського обліку, але документ ще не затверджений міністерством юстиції, а розроблена методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг зараз лише проходить громадське обговорення. "Ми сподіваємося, що ці два документи наберуть чинності протягом місяця. А прилади розподілення теплової енергії можна буде встановлювати і сплачувати за ними за спожите тепло вже протягом поточного опалювального сезону", - сказала DW керівник Офісу реформ при міністерстві регіонального розвитку і будівництва Юлія Перчук.

Важлимві умови

Та існують ще кілька умов, необхідних для виконання з тим, щоби мешканці старих будинки з вертикальною розводкою змогли почати заощаджувати на опаленні. Передусім це те, що "приладами розподілення теплової енергії", тобто датчиками, мають обладнати свої квартири не менше половини мешканців будинку, лише тоді ця система спрацює."Наш аналіз показує, що потрібне не п'ятдесятивідсоткове, а суцільне обладнання всіх квартир будинку такими приладами, аби нарахування за тепло були коректними", - вказує заступник голови Київської міськадміністрації Петро Пантелєєв.

Однак наскільки реально, аби всі сусіди у будинку домовилися та одночасно закупили та встановили усе необхідне обладнання для обліку тепла? Експерти вказують, що встановити розподілювачі лише в одній квартирі - безглуздо, адже це єдина система, яка працює лише в комплексі. "Як вихід людям треба об’єднуватися в ОСББ, брати участь у енергопрограмах, що відшкодовують частину коштів на закупівлю обладнання, встановлювати індивідуальні теплові пункти, загальнобудинковий лічильник, балансувати систему опалення, а вже потім думати про квартирні розподілювачі для кожного", - каже Микола Політикін.

За його словами, один такий "прилад розподілення теплової енергії" разом з регуляторами температури обійдеться споживачам у близько тисячу гривень на кожну батарею. Зараза такі розподілювачі не випускають в Україні, однак якщо буде на них попит, то ринок миттєво зреагує і вибір буде, прогнозують експерти. Водночас ніхто з них не береться спрогнозувати, чи буде за всіх цих умов попит на встановлення такої комплексної системи обліку у будинках з вертикальною системою опалення.