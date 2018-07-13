 Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.07.2018

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Україна

Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп (відео)

Понад 100 дітей отруїлися у літніх таборах цього року. І це лише станом на середину літа. На що слід зважати батькам при виборі літнього табору? Ось головні поради.

Літній табір для дітей під Києвом

Дитячий табір треба перевірити в реєстрі. Він надає інформацію, яка у того чи іншого табору категорія і чи пройшов він державну атестацію. На Київщині, приміром, далеко не всі табори це зробили. 

Батькам слід ознайомитися з висновком Держспоживслужби про відповідність медико-санітарним нормам кухні та інших приміщень літнього табору. За даними служби, 35% закладів минулого сезону ці вимоги порушували. 

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Заарештували відповідальну за пожежну безпеку в таборі "Вікторія"

Суд заарештував виховательку, відповідальну за пожежну безпеку в одеському таборі "Вікторія", де сталася трагічна пожежа. (18.09.2017)  

Літній табір: ініціатива волонтерів для малозабезпечених дітей та сиріт

200 вихованців дитбудинків та дітей з малозабезпечених сімей безкоштовно відпочивають в літньому таборі під Києвом. Це одна з ініціатив волонтерів з Польщі, Швейцарії та України. (22.07.2015)  

Кількість жертв пожежі в дитячому таборі в Одесі зросла до трьох

У поліції повідомили про виявлення на місці пожежі в дитячому таборі в Одесі останків ще однієї - третьої - жертви. Директора табору, в якому сталася пожежа, затримано. (16.09.2017)  

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Понад 100 дітей отруїлися в літніх таборах цього року. І це лише станом на середину літа. Як батькам убезпечити своїх дітей від різних халеп під час літнього відпочинку, дивіться в добірці DW.

Докладно

Літній табір для дітей під Києвом

Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп

На що слід зважати батькам при виборі літнього табору? Ось головні поради.  

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