Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп (відео)

Понад 100 дітей отруїлися у літніх таборах цього року. І це лише станом на середину літа. На що слід зважати батькам при виборі літнього табору? Ось головні поради.
Дитячий табір треба перевірити в реєстрі. Він надає інформацію, яка у того чи іншого табору категорія і чи пройшов він державну атестацію. На Київщині, приміром, далеко не всі табори це зробили.
Батькам слід ознайомитися з висновком Держспоживслужби про відповідність медико-санітарним нормам кухні та інших приміщень літнього табору. За даними служби, 35% закладів минулого сезону ці вимоги порушували.
Суд заарештував виховательку, відповідальну за пожежну безпеку в одеському таборі "Вікторія", де сталася трагічна пожежа. (18.09.2017)
200 вихованців дитбудинків та дітей з малозабезпечених сімей безкоштовно відпочивають в літньому таборі під Києвом. Це одна з ініціатив волонтерів з Польщі, Швейцарії та України. (22.07.2015)