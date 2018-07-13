Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп (відео)

Дитячий табір треба перевірити в реєстрі. Він надає інформацію, яка у того чи іншого табору категорія і чи пройшов він державну атестацію. На Київщині, приміром, далеко не всі табори це зробили.

Батькам слід ознайомитися з висновком Держспоживслужби про відповідність медико-санітарним нормам кухні та інших приміщень літнього табору. За даними служби, 35% закладів минулого сезону ці вимоги порушували.