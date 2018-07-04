 Літній вікенд ″по-царськи″: мисливська резиденція Януковича запрошує на відпочинок | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.07.2018

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Україна

Літній вікенд "по-царськи": мисливська резиденція Януковича запрошує на відпочинок

Поки триває судовий процес за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, в його колишній мисливській резиденції облаштували кемпінг. Статус земель залишається підвішеним.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    За благодійні внески

    Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Елітний маєток

    Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Фінська розкіш

    Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Розумна система

    У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.

  • Масажний стіл Януковича у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Масажний стіл Януковича

    Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Зброя зникла у невідомому напрямку

    На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Дорога забава на кілька разів

    У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Будинок Пшонки

    По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Рибалка з пірсу Пшонки

    Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Доступна для усіх розкіш

    У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".

    Автор: Лілія Ржеутська


  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    За благодійні внески

    Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Елітний маєток

    Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Фінська розкіш

    Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Розумна система

    У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.

  • Масажний стіл Януковича у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Масажний стіл Януковича

    Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Зброя зникла у невідомому напрямку

    На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Дорога забава на кілька разів

    У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Будинок Пшонки

    По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Рибалка з пірсу Пшонки

    Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Доступна для усіх розкіш

    У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".

    Автор: Лілія Ржеутська


До Дніпровсько-Тетерівського лісового господарства година автомобілем від Києва ідеально рівною дорогою. Ніде під Києвом нема таких якісних доріг, як ті, що ведуть до резиденцій нинішніх і колишніх можновладців. Посеред території лісництва стоїть високий паркан. За ним - мисливські угіддя для "обраних" з оточення екс-президента Віктора Януковича - "Сухолуччя", що розкинулася на 30 тисяч гектар. Там, де колись була посилена охорона силами підрозділів спецпризначення, проїзд сьогодні вільний.

У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. 1967 року це місце облюбував для себе Перший Секретар ЦК КП України Володимир Щербицький. А у 2004 на територію мисливських угідь "зайшов" Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра.

"Мисливський філіал "Межигір'я"

За першим парканом 7-8 кілометрів через густий ліс ця сама дорога дивовижної якості веде до ще одного височенного паркану. За ним - особиста мисливська резиденція екс-президента, який нині переховується від правосуддя у Росії. У 2006 році земельна ділянка на 17 гектарів була оформлена на підконтрольне Януковичу ТОВ "Дом Лесника".

Тут, на місці скромного старого мисливського будинку Щербицького, Янукович звів двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а пізніше, коли коло друзів-мисливців екс-президента розширилося, неподалік "Акації" він збудував ще один елітний комплекс - так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був розкішний дерев'яний будинок - так звана "Хонка-2" -  подібний до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.

50 гривень беруть як благодійний внесок на утримання території

50 гривень беруть як "благодійний внесок" на утримання території

50 гривень за вхід

2016 року Генеральна прокуратура України передала на арештовані в рамках кримінальних проваджень землі "Межигір’я" та і частину земель "Сухолуччя" під опіку громадської організації "Національний парк України Межигір'я". В цю організацію входять колишні представники Самооборони Майдану. У "Сухолуччі" активісти контролюють близько 30 гектарів за другим парканом в самому серці мисливських угідь. За вхід на територію охорона бере 50 гривень.  "Якщо хочете залишитись тут на кілька днів з наметом, то 200 гривень за добу з намету, водою та дровами забезпечимо", - пояснює охоронець Дмитро.

Це "благодійні внески", за які громадська організація нині утримує "Сухолуччя", пояснює голова громадської організації Денис Тарахкотелик. Він розповідає, що на рік на підтримання і охорону елітної  резиденції потрібно до 3 мільйонів гривень. Наразі на рік у "Сухолуччі" збирають не більше 150 тисяч на рік. "Мало дуже  туристів тут. Багато хто не знає, що резиденція відкрита для відвідувачів. Тому її "дофінансовуємо" з благодійних внесків "Межигіря". Туди люди їдуть більше. А дарма, адже в Сухолуччі дуже гарно", - каже Тарахкотелик.

У Сухолуччі діє контактний зоопарк

У "Сухолуччі" діє контактний зоопарк

В сосновому лісі на березі Київського водосховища відкриваються неймовірні пейзажі. Набережна у вербах, ручні олені, кози, косулі, які вільно гуляють лісом, озера з рибою, чисте повітря та тиша, наповнена лише щебетом пташок. Тепер замість "небожителів" прості українці можуть тут відсвяткувати день народження чи весілля в альтанці біля води, де раніше збиралися члени мисливського vip-клубу, або замовити екскурсію "Хонкою-2".

"Грабуй награбоване"?

Інтер’єр цього фінського зрубу оформлений як велике плавуче судно з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. В центрі зали величезний стіл на 18 персон, три стільці, диван, камін більший за людський зріст і величезна кована люстра. Це все, що залишилось від попередньої розкоші.  Інші  дорогі меблі, техніка та оздоблення зникли. "Ми зайшли сюди у травні 2016 року. До цього тут перед відправкою на Схід стояв батальйон Київ-2. До них невідомо , хто був і мародерствував", - відзначає Денис Тарахкотелик. За його словами, все, що зараз є в резиденції зафіксовано ГПУ в акті прийому-передачі майна на зберігання його громадській організації і відтоді жодна річ з об’єктів, за його словами, не зникла.

За столом на 18 персон збиралося після полювання найближче оточення Януковича

За столом на 18 персон збиралося після полювання найближче оточення Януковича

Начальника охорони резиденції "Сухолуччя", колишній боєць АТО, який представляється своїм військовим позивним "Михалич" зазначає, що добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС України "Київ-2" покинув територію резиденції раптово, не попередивши про свій вихід і на деякий час "Сухолуччя" повністю залишилося без охорони. "З одного боку патріотизм, а з іншого мародерство взагалі не в’яжеться в голові. Але це грабували саме наші "патріоти". Плитку здирали,  унітази, кухню, кабелі, зруйнували систему поливу. Тут винесли все, що можна було взяти", - відзначає "Михалич". В будинку "Акація" ситуація краща. В ньому залишилося більшість меблів та техніки,і навіть столовий посуд.

Нині Громадська організація з благодійних внесків відвідувачів поступово відновлює інфраструктуру резиденції - полагодила вуличне освітлення, частково відремонтувала автополив газонів, відкрила для туристів на території резиденції міні-кафе в колишньому будинку рибака, облаштувала у лісі місце для кемпінгу.

Янукович втік - полювання триває

Кемпінг під опікою активістів діє на території колишньої резиденції Януковича всередині мисливських угідь. Але це лише 30 гектарів з 30 тисяч. Натомість решта території ніким не охороняється. Величезні угіддя досі формально залишаються в оренді у мисливсьекого клубу "Кедр". Його засновниками, згідно з реєстрами, є оточення президента-втікача: екс-віце-прем’єр, а нині лідер Опозиційного блоку Юрій Бойко, екс-голова Укравтодору Володимир Демішкан та екс-голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб.

"Кедр все ще існує. До цих пір стріляють в угідді, хоча ми не знаємо, хто саме зараз полює там. Ми контролюємо лише резиденцію", - каже Денис Тарахкотелик.

Але досі юридичний статус резиденції так і не визначений. Департамент спецрозслідувань ГПУ вже направив до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишньої голови Київської обласної державної адміністрації Віри Ульянченко, директора Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства, директора ТОВ "Дом Лесника", та ще 16 осіб - співучасників. Всіх їх ГПУ обвинувачувала у незаконному заволодінні спільно з  Януковичем та у його інтересах державним майном в особливо великих розмірах, зокрема земельною ділянкою в угідді "Сухолуччя". "На цих людей оформлялися земельні ділянки у "Сухолуччі". Ми передали 2016 року цю справу до суду, але до цього часу вона так і не просунулася. Потім у нашого відділу генпрокурор Луценко забрав розслідування економічних злочинів і справу Януковича, тому як все закінчиться поки не відомо",- сказав DW керівник департамент спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

На території облаштованого кемпінгу можна зробити пікнік

На території облаштованого кемпінгу можна зробити пікнік

Національний парк чи маєтки для нових "еліт"?

Активісти побоюються, що через невизначений статус колишніх резиденцій через якийсь час "Сухолуччя" може опинитись в руках колишніх власників. "Я зберуся і піду звідси. Не проблема. Але хотілося б, аби тут був національний парк, а не чиїсь маєтки. Де у нас люди можуть відпочити? А тут така інфраструктура, контактний зоопарк. Хотілося, аби так і залишилося для людей, аби пізніше сказати внукам, що ми не дали знову тут поставити паркан  новим господарям життя", - каже начальник охорони резиденції.

На території резиденції "Сухолуччя" представники громадської організації сподіваються організувати табір для пластунів чи центр реабілітації для учасників війни на Сході України.

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Про що українці запитали б Януковича? (02.03.2018)

 

DW.COM

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

Через чотири роки після втечі Віктора Януковича його мисливська резиденція "Сухолуччя" частково розграбована та досі не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд. (04.07.2018)  

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Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя" частково розграбована та не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд.

Ukraine Ehemaliger Präsident Viktor Janokovitschs Residenz

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича 04.07.2018

Через чотири роки після втечі Віктора Януковича його мисливська резиденція "Сухолуччя" частково розграбована та досі не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд.

Residenz des ehemaligen Präsidenten der Ukraine

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Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану.

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