Літній вікенд "по-царськи": мисливська резиденція Януковича запрошує на відпочинок

Поки триває судовий процес за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, в його колишній мисливській резиденції облаштували кемпінг. Статус земель залишається підвішеним.
До Дніпровсько-Тетерівського лісового господарства година автомобілем від Києва ідеально рівною дорогою. Ніде під Києвом нема таких якісних доріг, як ті, що ведуть до резиденцій нинішніх і колишніх можновладців. Посеред території лісництва стоїть високий паркан. За ним - мисливські угіддя для "обраних" з оточення екс-президента Віктора Януковича - "Сухолуччя", що розкинулася на 30 тисяч гектар. Там, де колись була посилена охорона силами підрозділів спецпризначення, проїзд сьогодні вільний.
У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. 1967 року це місце облюбував для себе Перший Секретар ЦК КП України Володимир Щербицький. А у 2004 на територію мисливських угідь "зайшов" Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра.
"Мисливський філіал "Межигір'я"
За першим парканом 7-8 кілометрів через густий ліс ця сама дорога дивовижної якості веде до ще одного височенного паркану. За ним - особиста мисливська резиденція екс-президента, який нині переховується від правосуддя у Росії. У 2006 році земельна ділянка на 17 гектарів була оформлена на підконтрольне Януковичу ТОВ "Дом Лесника".
Тут, на місці скромного старого мисливського будинку Щербицького, Янукович звів двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а пізніше, коли коло друзів-мисливців екс-президента розширилося, неподалік "Акації" він збудував ще один елітний комплекс - так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був розкішний дерев'яний будинок - так звана "Хонка-2" - подібний до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.
50 гривень за вхід
2016 року Генеральна прокуратура України передала на арештовані в рамках кримінальних проваджень землі "Межигір’я" та і частину земель "Сухолуччя" під опіку громадської організації "Національний парк України Межигір'я". В цю організацію входять колишні представники Самооборони Майдану. У "Сухолуччі" активісти контролюють близько 30 гектарів за другим парканом в самому серці мисливських угідь. За вхід на територію охорона бере 50 гривень. "Якщо хочете залишитись тут на кілька днів з наметом, то 200 гривень за добу з намету, водою та дровами забезпечимо", - пояснює охоронець Дмитро.
Це "благодійні внески", за які громадська організація нині утримує "Сухолуччя", пояснює голова громадської організації Денис Тарахкотелик. Він розповідає, що на рік на підтримання і охорону елітної резиденції потрібно до 3 мільйонів гривень. Наразі на рік у "Сухолуччі" збирають не більше 150 тисяч на рік. "Мало дуже туристів тут. Багато хто не знає, що резиденція відкрита для відвідувачів. Тому її "дофінансовуємо" з благодійних внесків "Межигіря". Туди люди їдуть більше. А дарма, адже в Сухолуччі дуже гарно", - каже Тарахкотелик.
В сосновому лісі на березі Київського водосховища відкриваються неймовірні пейзажі. Набережна у вербах, ручні олені, кози, косулі, які вільно гуляють лісом, озера з рибою, чисте повітря та тиша, наповнена лише щебетом пташок. Тепер замість "небожителів" прості українці можуть тут відсвяткувати день народження чи весілля в альтанці біля води, де раніше збиралися члени мисливського vip-клубу, або замовити екскурсію "Хонкою-2".
"Грабуй награбоване"?
Інтер’єр цього фінського зрубу оформлений як велике плавуче судно з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. В центрі зали величезний стіл на 18 персон, три стільці, диван, камін більший за людський зріст і величезна кована люстра. Це все, що залишилось від попередньої розкоші. Інші дорогі меблі, техніка та оздоблення зникли. "Ми зайшли сюди у травні 2016 року. До цього тут перед відправкою на Схід стояв батальйон Київ-2. До них невідомо , хто був і мародерствував", - відзначає Денис Тарахкотелик. За його словами, все, що зараз є в резиденції зафіксовано ГПУ в акті прийому-передачі майна на зберігання його громадській організації і відтоді жодна річ з об’єктів, за його словами, не зникла.
Начальника охорони резиденції "Сухолуччя", колишній боєць АТО, який представляється своїм військовим позивним "Михалич" зазначає, що добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС України "Київ-2" покинув територію резиденції раптово, не попередивши про свій вихід і на деякий час "Сухолуччя" повністю залишилося без охорони. "З одного боку патріотизм, а з іншого мародерство взагалі не в’яжеться в голові. Але це грабували саме наші "патріоти". Плитку здирали, унітази, кухню, кабелі, зруйнували систему поливу. Тут винесли все, що можна було взяти", - відзначає "Михалич". В будинку "Акація" ситуація краща. В ньому залишилося більшість меблів та техніки,і навіть столовий посуд.
Нині Громадська організація з благодійних внесків відвідувачів поступово відновлює інфраструктуру резиденції - полагодила вуличне освітлення, частково відремонтувала автополив газонів, відкрила для туристів на території резиденції міні-кафе в колишньому будинку рибака, облаштувала у лісі місце для кемпінгу.
Янукович втік - полювання триває
Кемпінг під опікою активістів діє на території колишньої резиденції Януковича всередині мисливських угідь. Але це лише 30 гектарів з 30 тисяч. Натомість решта території ніким не охороняється. Величезні угіддя досі формально залишаються в оренді у мисливсьекого клубу "Кедр". Його засновниками, згідно з реєстрами, є оточення президента-втікача: екс-віце-прем’єр, а нині лідер Опозиційного блоку Юрій Бойко, екс-голова Укравтодору Володимир Демішкан та екс-голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб.
"Кедр все ще існує. До цих пір стріляють в угідді, хоча ми не знаємо, хто саме зараз полює там. Ми контролюємо лише резиденцію", - каже Денис Тарахкотелик.
Але досі юридичний статус резиденції так і не визначений. Департамент спецрозслідувань ГПУ вже направив до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишньої голови Київської обласної державної адміністрації Віри Ульянченко, директора Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства, директора ТОВ "Дом Лесника", та ще 16 осіб - співучасників. Всіх їх ГПУ обвинувачувала у незаконному заволодінні спільно з Януковичем та у його інтересах державним майном в особливо великих розмірах, зокрема земельною ділянкою в угідді "Сухолуччя". "На цих людей оформлялися земельні ділянки у "Сухолуччі". Ми передали 2016 року цю справу до суду, але до цього часу вона так і не просунулася. Потім у нашого відділу генпрокурор Луценко забрав розслідування економічних злочинів і справу Януковича, тому як все закінчиться поки не відомо",- сказав DW керівник департамент спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
Національний парк чи маєтки для нових "еліт"?
Активісти побоюються, що через невизначений статус колишніх резиденцій через якийсь час "Сухолуччя" може опинитись в руках колишніх власників. "Я зберуся і піду звідси. Не проблема. Але хотілося б, аби тут був національний парк, а не чиїсь маєтки. Де у нас люди можуть відпочити? А тут така інфраструктура, контактний зоопарк. Хотілося, аби так і залишилося для людей, аби пізніше сказати внукам, що ми не дали знову тут поставити паркан новим господарям життя", - каже начальник охорони резиденції.
На території резиденції "Сухолуччя" представники громадської організації сподіваються організувати табір для пластунів чи центр реабілітації для учасників війни на Сході України.