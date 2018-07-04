Літній вікенд "по-царськи": мисливська резиденція Януковича запрошує на відпочинок

До Дніпровсько-Тетерівського лісового господарства година автомобілем від Києва ідеально рівною дорогою. Ніде під Києвом нема таких якісних доріг, як ті, що ведуть до резиденцій нинішніх і колишніх можновладців. Посеред території лісництва стоїть високий паркан. За ним - мисливські угіддя для "обраних" з оточення екс-президента Віктора Януковича - "Сухолуччя", що розкинулася на 30 тисяч гектар. Там, де колись була посилена охорона силами підрозділів спецпризначення, проїзд сьогодні вільний.

У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. 1967 року це місце облюбував для себе Перший Секретар ЦК КП України Володимир Щербицький. А у 2004 на територію мисливських угідь "зайшов" Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра.

"Мисливський філіал "Межигір'я"

За першим парканом 7-8 кілометрів через густий ліс ця сама дорога дивовижної якості веде до ще одного височенного паркану. За ним - особиста мисливська резиденція екс-президента, який нині переховується від правосуддя у Росії. У 2006 році земельна ділянка на 17 гектарів була оформлена на підконтрольне Януковичу ТОВ "Дом Лесника".

Тут, на місці скромного старого мисливського будинку Щербицького, Янукович звів двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а пізніше, коли коло друзів-мисливців екс-президента розширилося, неподалік "Акації" він збудував ще один елітний комплекс - так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був розкішний дерев'яний будинок - так звана "Хонка-2" - подібний до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.

50 гривень беруть як "благодійний внесок" на утримання території

50 гривень за вхід

2016 року Генеральна прокуратура України передала на арештовані в рамках кримінальних проваджень землі "Межигір’я" та і частину земель "Сухолуччя" під опіку громадської організації "Національний парк України Межигір'я". В цю організацію входять колишні представники Самооборони Майдану. У "Сухолуччі" активісти контролюють близько 30 гектарів за другим парканом в самому серці мисливських угідь. За вхід на територію охорона бере 50 гривень. "Якщо хочете залишитись тут на кілька днів з наметом, то 200 гривень за добу з намету, водою та дровами забезпечимо", - пояснює охоронець Дмитро.

Це "благодійні внески", за які громадська організація нині утримує "Сухолуччя", пояснює голова громадської організації Денис Тарахкотелик. Він розповідає, що на рік на підтримання і охорону елітної резиденції потрібно до 3 мільйонів гривень. Наразі на рік у "Сухолуччі" збирають не більше 150 тисяч на рік. "Мало дуже туристів тут. Багато хто не знає, що резиденція відкрита для відвідувачів. Тому її "дофінансовуємо" з благодійних внесків "Межигіря". Туди люди їдуть більше. А дарма, адже в Сухолуччі дуже гарно", - каже Тарахкотелик.

У "Сухолуччі" діє контактний зоопарк

В сосновому лісі на березі Київського водосховища відкриваються неймовірні пейзажі. Набережна у вербах, ручні олені, кози, косулі, які вільно гуляють лісом, озера з рибою, чисте повітря та тиша, наповнена лише щебетом пташок. Тепер замість "небожителів" прості українці можуть тут відсвяткувати день народження чи весілля в альтанці біля води, де раніше збиралися члени мисливського vip-клубу, або замовити екскурсію "Хонкою-2".

"Грабуй награбоване"?

Інтер’єр цього фінського зрубу оформлений як велике плавуче судно з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. В центрі зали величезний стіл на 18 персон, три стільці, диван, камін більший за людський зріст і величезна кована люстра. Це все, що залишилось від попередньої розкоші. Інші дорогі меблі, техніка та оздоблення зникли. "Ми зайшли сюди у травні 2016 року. До цього тут перед відправкою на Схід стояв батальйон Київ-2. До них невідомо , хто був і мародерствував", - відзначає Денис Тарахкотелик. За його словами, все, що зараз є в резиденції зафіксовано ГПУ в акті прийому-передачі майна на зберігання його громадській організації і відтоді жодна річ з об’єктів, за його словами, не зникла.

За столом на 18 персон збиралося після полювання найближче оточення Януковича

Начальника охорони резиденції "Сухолуччя", колишній боєць АТО, який представляється своїм військовим позивним "Михалич" зазначає, що добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС України "Київ-2" покинув територію резиденції раптово, не попередивши про свій вихід і на деякий час "Сухолуччя" повністю залишилося без охорони. "З одного боку патріотизм, а з іншого мародерство взагалі не в’яжеться в голові. Але це грабували саме наші "патріоти". Плитку здирали, унітази, кухню, кабелі, зруйнували систему поливу. Тут винесли все, що можна було взяти", - відзначає "Михалич". В будинку "Акація" ситуація краща. В ньому залишилося більшість меблів та техніки,і навіть столовий посуд.

Нині Громадська організація з благодійних внесків відвідувачів поступово відновлює інфраструктуру резиденції - полагодила вуличне освітлення, частково відремонтувала автополив газонів, відкрила для туристів на території резиденції міні-кафе в колишньому будинку рибака, облаштувала у лісі місце для кемпінгу.

Янукович втік - полювання триває

Кемпінг під опікою активістів діє на території колишньої резиденції Януковича всередині мисливських угідь. Але це лише 30 гектарів з 30 тисяч. Натомість решта території ніким не охороняється. Величезні угіддя досі формально залишаються в оренді у мисливсьекого клубу "Кедр". Його засновниками, згідно з реєстрами, є оточення президента-втікача: екс-віце-прем’єр, а нині лідер Опозиційного блоку Юрій Бойко, екс-голова Укравтодору Володимир Демішкан та екс-голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб.

"Кедр все ще існує. До цих пір стріляють в угідді, хоча ми не знаємо, хто саме зараз полює там. Ми контролюємо лише резиденцію", - каже Денис Тарахкотелик.

Але досі юридичний статус резиденції так і не визначений. Департамент спецрозслідувань ГПУ вже направив до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишньої голови Київської обласної державної адміністрації Віри Ульянченко, директора Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства, директора ТОВ "Дом Лесника", та ще 16 осіб - співучасників. Всіх їх ГПУ обвинувачувала у незаконному заволодінні спільно з Януковичем та у його інтересах державним майном в особливо великих розмірах, зокрема земельною ділянкою в угідді "Сухолуччя". "На цих людей оформлялися земельні ділянки у "Сухолуччі". Ми передали 2016 року цю справу до суду, але до цього часу вона так і не просунулася. Потім у нашого відділу генпрокурор Луценко забрав розслідування економічних злочинів і справу Януковича, тому як все закінчиться поки не відомо",- сказав DW керівник департамент спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

На території облаштованого кемпінгу можна зробити пікнік

Національний парк чи маєтки для нових "еліт"?

Активісти побоюються, що через невизначений статус колишніх резиденцій через якийсь час "Сухолуччя" може опинитись в руках колишніх власників. "Я зберуся і піду звідси. Не проблема. Але хотілося б, аби тут був національний парк, а не чиїсь маєтки. Де у нас люди можуть відпочити? А тут така інфраструктура, контактний зоопарк. Хотілося, аби так і залишилося для людей, аби пізніше сказати внукам, що ми не дали знову тут поставити паркан новим господарям життя", - каже начальник охорони резиденції.

На території резиденції "Сухолуччя" представники громадської організації сподіваються організувати табір для пластунів чи центр реабілітації для учасників війни на Сході України.