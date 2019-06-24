Літак авіакомпанії Air Canada здійснив аварійну посадку в аеропорту Мадрида

Літак Boeing 767 канадської авіакомпанії Air Canada зі 128-ма пасажирами на борту в понеділок, 3 лютого, змушений був здійснити аварійну посадку в аеропорту Мадрида "Барахас". Причиною вимушеної посадки стало значне пошкодження шасі, якого літак зазнав при зльоті з цього аеропорту кількома годинами раніше, повідомив на запит агентства новин dpa речник державної компанії ENAIRE, що відповідає за контроль аероруху в Іспанії. За його словами, частини ушкодженої шини шасі потрапили в один з двигунів.

Літак здійснював рейс Мадрид-Торонто, однак пілот невдовзі після зльоту повідомив про проблему та заявив про повернення в аеропорт Мадрида. Літак понад чотири години кружляв над іспанською столицею, щоб перед аварійною посадкою спалити пальне та зробити повітряне судно легшим. У повітрі перед посадкою до нього наблизився літак іспанських військово-повітряних сил, щоб оцінити ушкодження.

Посадка літака пройшла без особливих проблем - раніше в аеропорту вжили всіх необхідних заходів безпеки. Один з пасажирів літака ще з повіря повідомив в радіоінтерв'ю, що ситуація на борту "цілком спокійна". Екіпаж швидко заспокоїв пасажирів, повідомивши, що літак повертається в аеропорт Мадрида з міркувань безпеки.

В авіакомпанії зазначили, що повітряне судно могло здійснювати політ і з одним двигуном, а пілоти проходять вишкіл щодо реагування на такі ситуації

Натомість речник ENAIRE розкритикував ЗМІ, оскільки висвітлення ними авіапригоди наживо упродовж кількох годин змусило непокоїтися рідних та друзів пасажирів. За його словами, такі вимушені посадки є досить частим явищем.

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