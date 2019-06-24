 Літак авіакомпанії Air Canada здійснив аварійну посадку в аеропорту Мадрида | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2020

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Новини

Літак авіакомпанії Air Canada здійснив аварійну посадку в аеропорту Мадрида

На борту літака Boeing 767 перебували 128 пасажирів. Причиною аварійної посадки стало пошкодження шасі.

Літак авіакомпанії Air Canada здійснив аварійну посадку в аеропорту Мадрида

Літак авіакомпанії Air Canada здійснив аварійну посадку в аеропорту Мадрида

Літак Boeing 767 канадської авіакомпанії Air Canada зі 128-ма пасажирами на борту в понеділок, 3 лютого, змушений був здійснити аварійну посадку в аеропорту Мадрида "Барахас". Причиною вимушеної посадки стало значне пошкодження шасі, якого літак зазнав при зльоті з цього аеропорту кількома годинами раніше, повідомив на запит агентства новин dpa речник державної компанії ENAIRE, що відповідає за контроль аероруху в Іспанії. За його словами, частини ушкодженої шини шасі потрапили в один з двигунів.

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Багато учасників конференції ООН з клімату, що відбувається у Мадриді, прибули на неї на літаках, зокрема на приватних. DW - про те, як елітні авіаперельоти впливають на навколишнє середовище. (11.12.2019)

У Каліфорнії літак через проблеми з двигуном був змушений повернутися в аеропорт, зливши перед цим пальне, яке потрапило на майданчики біля початкових шкіл. Незначні травми отримали 56 осіб. (15.01.2020)

Літак здійснював рейс Мадрид-Торонто, однак пілот невдовзі після зльоту повідомив про проблему та заявив про повернення в аеропорт Мадрида. Літак понад чотири години кружляв над іспанською столицею, щоб перед аварійною посадкою спалити пальне та зробити повітряне судно легшим. У повітрі перед посадкою до нього наблизився літак іспанських військово-повітряних сил, щоб оцінити ушкодження.

Посадка літака пройшла без особливих проблем - раніше в аеропорту вжили всіх необхідних заходів безпеки. Один з пасажирів літака ще з повіря повідомив в радіоінтерв'ю, що ситуація на борту "цілком спокійна". Екіпаж швидко заспокоїв пасажирів, повідомивши, що літак повертається в аеропорт Мадрида з міркувань безпеки.

В авіакомпанії зазначили, що повітряне судно могло здійснювати політ і з одним двигуном, а пілоти проходять вишкіл щодо реагування на такі ситуації

Натомість речник ENAIRE розкритикував ЗМІ, оскільки висвітлення ними авіапригоди наживо упродовж кількох годин змусило непокоїтися рідних та друзів пасажирів. За його словами, такі вимушені посадки є досить частим явищем.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


 

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Що робити пасажирам, щоб затримка чи скасування рейсу не зіпсували відпустку? (12.07.2019)

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Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

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Що робити пасажирам, щоб затримка чи скасування рейсу не зіпсували відпустку? (12.07.2019)  

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